عمرو اديب يحرج غادة والي على الهواء: “اكيد اللي راسم ده مش انت”.. فيديو

كتب امير فتحي في الأحد 21 مايو 2023 05:51 صباحاً - أحرج الاعلامي المصري عمرو اديب مواطنته مصممة الغرافيك غادة والي المتهمة بسرقة تصميمات الفنان الروسي جورجي كوراسوف حيث قال لها بشكل مباشر “اكيد اللي راسم ده مش انت”.

وقال عمرو اديب موجها كلامه لـ غادة والي: “اكيد اللي راسم ده مش انت حد في شركتك وانا فاهم اني الناس بتتحمل نتيجة الشغل كله لانه انت اسلوبك حاجة”.

وتابع “نحنا عايزين نبتدي من النهاردة لان انت طاقة غير طبيعية وانت العالم كله بيحترمك وارد ونحن نشتغل بسرعة توقع حاجة مننا زي دي”.

وكانت غادة والي قد قالت: “الرسومات شبه بعض لإننا واخدين من نفس المصدر الفرعوني، ممكن شغله وشغل ناس تانية غيره عدى عليا، ممكن أكون شفته فعلا”.

وأشارت إلى أنها لم تنف في تصريحاتها وجود شبه بين التصميمات واللوحات، بسبب ما أرجعته لأكثر من مرة إلى الاقتباس من الفن الفرعوني والمدرسة التشكيلية.