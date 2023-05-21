شكرا لقرائتكم خبر عن عرض خاص لفيلم "رهبة" لـ أحمد الفيشاوي فى 6 أكتوبر.. الإثنين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يقيم صناع فيلم "رهبة – مصنع الكراسي" بطولة أحمد الفيشاوى، عرضًا خاصًا للاحتفال به بحضور أبطال الفيلم، غدًا الإثنين في تمام الساعة الثامنة مساء، بإحدى سينمات مدينة 6 أكتوبر.

ويشارك فى بطولة الفيلم مجموعة كبيرة من الفنانين منهم أحمد الفيشاوى، نسرين أمين، ثراء جبيل، سما إبراهيم، الفنان السعودى محمد القس، محمود البزاوى، مصطفى غريب، عبد الرحمن ظاظا، وياسر الطوبجى وأحمد رمزى، من تأليف محمد علام وإخراج رضا عبد الرازق.

ويعد هذا الفيلم هو التعاون الثانى بين الثلاثى أحمد الفيشاوى والمنتج أيمن يوسف والمخرج رضا عبد الرازق بعد فيلم "ريتسا"، والذى حقق نجاح كبيرا على مستوى النقاد والجوائز، وعرض العام الماضى، حيث كان عبد الرازق مساعدا أول للمخرج، ليخوض من خلال "رهبه" أولى تجاربه الإخراجية.

وعرض لأحمد الفيشاوى مؤخرا فيلم "اشباح أوروبا" مع النجمة اللبنانية هيفاء وهبى، وشارك في بطولة العمل مصطفى خاطر وأروى جودة وعباس أبو الحسن وعدد من ضيوف الشرف منهم باسم سمرة، وتدور أحداث الفيلم فى إطار من الأكشن والمغامرات، قصة كريم فاروق وسيناريو وحوار أمين جمال ومحمد أبو السعد وشريف يسرى، وإخراج محمد حماقى.