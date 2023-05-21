شكرا لقرائتكم خبر عن المخرج السينمائي أشرف فايق يشارك في افتتاح معرض "تجليات فنية" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يشارك المخرج السينمائي أشرف فايق مستشار الاتحاد العام للفنانين العرب للشئون السينمائية العربية في افتتاح معرض " تجليات فنية " الذي مقرر افتتاحه اليوم 21 مايو فى تمام الساعة 6 مساءا بقاعات جاليري لمسات.

وكان مؤخرا قد احتفل فايق بعيد ميلاده في نفس يوم خروجه على المعاش مع جمهور النشاط السينمائي بسينما الهناجر ومع أصدقائه من السينمائيين وصناع الأفلام بحضور وزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلاني، والدكتور هاني أبو الحسن رئيس قطاع صندوق التنمية الثقافية، ورؤساء القطاعات المختلفة بوزارة الثقافة.

يذكر أن المخرج أشرف فايق من المخرجين المميزين الذين لديهم حس كوميدي في جميع أفلامه وهو من عائلة فنية فوالده السيناريست والمخرج الكبير فايق إسماعيل وعماه الكاتب بهيج إسماعيل والفنان والنجم محيى إسماعيل ، ومن أشهر أعماله في السينما أفلام : اللبيس ، الزمهلوية ، اللمبي 8 جيجا ، تك تك بوم ، قصة الحي الشعبي، أسانسير 5 نجوم.