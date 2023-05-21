شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو يوسف مع النجمة يسرا من كواليس تصوير فيلم "شقو" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شارك النجم عمرو يوسف جمهوره عبر حسابه على إنستجرام بفيديو من كواليس تصوير فيلم "شقو"، وظهرت فى كواليس التصوير النجمة يسرا وهى تصور أحد مشاهدها فى الفيلم، وكتب عمرو يوسف على الفيديو، "بنحبك يا يسرا من كواليس تصوير فيلم شقو مع السوبر ستار حبيبتي يسرا".

فيلم "شقو" مستوحى من رواية أمير اللصوص لـ تشاك هوجان، وتدور أحداث فيلم "شقو" فى إطار أكشن تشويقي عن مجموعة من الأصدقاء خارجين عن القانون يمارسون أعمالاً إجرامية ومشبوهة بمساعدة عدد من الشخصيات الأخرى داخل الفيلم.

شقو بطولة عمرو يوسف، محمد ممدوح، يسرا، ودينا الشربيني، وأمينة خليل، وعباس أبو الحسن، إضافة إلى بعض الفنانين الذين سيظهرون كضيوف شرف.

ويجتمع الرباعى عمرو يوسف ومحمد ممدوح وأمينة خليل ودينا الشربينى من جديد في فيلم "شقو" بعد 6 سنوات من تقديمهم مسلسل "جراند أوتيل" الذي تم عرضه في شهر رمضان 2016، وحقق نجاحًا جماهيرياً وقت عرضه.