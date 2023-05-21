شكرا لقرائتكم خبر عن نجوم الفن يهنئون أمير كرارة على فيلم "البعبع": كسر الدنيا يا باشا مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هنأ عدد من نجوم الفن، النجم أمير كرارة على فيلمه الجديد "البعبع" وسوف يعرف الفيلم في منافسات موسم عيد الأضحى المقبل.

وكتب كريم محمود عبد العزيز: "مبروك يا بعبع مصر"، أما أكرم حسنى كتب: "مبروك يا ميرو"، وقال دياب: "كسر الدنيا يا باشا مصر"، وكتبت آيتن عامر: "ولع الدنيا يا باشا مصر".



أكرم حسنى كريم محمود عبد العزيز



دياب و آيتن عامر

فيلم "البعبع" حجز مكانه فى منافسات موسم عيد الأضحى المقبل، وهو بطولة أمير كرارة، ياسمين صبري، باسم سمرة، ومحمد عبد الرحمن توتا، ومحمد أنور، عباس أبو الحسن، وتأليف إيهاب بليبل، وإخراج حسين المنباوي، وتدور أحداثه في اطار أكشن لايت ويجسد كرارة شخصية مجرم يتخلى عن الإجرام واسمه "سلطان" يواجه مع صديقه سوكا (محمد عبد الرحمن) العديد من المواقف.

ويعود أمير كرارة للسينما بفيلم البعبع بعد غياب 3 سنوات كاملة إذ قدم آخر أفلامه "كازابلانكا" الذى عرض في عام 2019 وحقق إيرادات بلغت 80 مليون جنيه، وشارك في بطولته غادة عادل، اياد نصار، عمرو عبد الجليل، لبلبة، أحمد داش، وخلال العامين الماضيين اكتفى كرارة بالظهور كضيف شرف في السينما خلال فيلمى "سبع البرمبة" مع رامز جلال و"موسى" مع كريم محمود عبد العزيز.

وقدم أمير كرارة مسلسل سوق الكانتو في شهر رمضان الماضى، وشارك في بطولته مى عز الدين، فتحى عبد الوهاب، أحمد صلاح حسنى، مها نصار، عبد العزيز مخيون، محمود البزاوى، شيرين، ندا موسى، تامر نبيل، ثراء جبيل، سلوى عثمان، ضياء عبد الخالق، أحمد التهامى، شريف ادريس وعدد آخر من الفنانين، تأليف هانى سرحان وإخراج حسين المنباوى وإنتاج شركة سينرجى.