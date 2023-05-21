شكرا لقرائتكم خبر عن فرقتا الطبول النوبية والآلات الشعبية يحييان احتفالية استعدادًا لمهرجان الطبول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقام اليوم الأحد، احتفالية تحمل عنوان "حوار الفنون - دعوة إلى البهجة والتفاؤل" استعدادًا لمهرجان الطبول الدولي، والذى يقيمها المخرج انتصار عبد الفتاح، بقبة الغوري بحي الحسين في تمام الساعة الثامنة مساءً، ويشارك في الاحتفالية فرقة بيب باند الاستعراضية، فرقة الطبول النوبية، فرقة الآلات الشعبية المصرية، التنورة، رؤية وإخراج انتصار عبد الفتاح، وذلك تحت رعاية وزارة الثقافة وصندوق التنمية الثقافية، بالتعاون مع مؤسسة حوار لفنون ثقافات الشعوب.

يذكر أن الدورة التاسعة من مهرجان الطبول أقيمت في مايو الماضي وتم تكريم عدد من الفنانين خلال الدورة التاسعة من المهرجان وهم من الأردن الفنان عبده موسي صالح، ومن إسبانيا الفنان باكو دي لوسيا، ومن الهند الفنان ذاكر حسين، كما سيتم تكريم جامعة كوريا الوطنية للتراث الثقافي، وجمعية أصدقاء الفنان سيد درويش، وكانت أماكن المهرجان هي قلعة صلاح الدين الأيوبي "بئر يوسف" ومسرح صحن القبة "قبة الغوري" وقصر الأمير طاز، وشارع المعز، ومركز الطفل للحضارة والإبداع، وساحة الهناجر.

وكانت الدورة التاسعة من المهرجان بها أكبر كم من الدول المشاركة حوالي 43 فرقة متنوعة ، منهم من جاءوا خصيصاً للمشاركة في المهرجان او فرق موجودين في الجاليات في مصر ، وبالإضافة لفرق وزارة الثقافة وفرق وزارة الشباب والرياضة والفرق المصرية والمستقلة من بور سعيد وسيناء والسويس والإسكندرية ، وكانت تونس هي دولة شرف المهرجان .