شكرا لقرائتكم خبر عن دي نيرو وسكورسيزى وليوناردو دى كابريو على السجادة الحمراء بمهرجان كان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدا الممثل العالمى روبرت دي نيرو بملامح جادة للغاية خلال العرض الأول لفيلم "Killers of the Flower Moon" ضمن فاعليات مهرجان كان السينمائي السنوي الـ 76 في فرنسا أمس السبت، مثلما وصفته المواقع العالمية، فلم يبتسم فى وجه المصورين أو يمازح أياً من الموجودين.

الأيقونة السينمائية البالغ من العمر 79 عامًا، والذى أعلن مؤخرًا عن ولادة طفله السابع تميز ببدلة سوداء مميزة عكست أناقته المعتادة السابع على السجادة الحمراء إلى جانب ليوناردو دي كابريو ، 48 عامًا ، ومارتن سكورسيزي ، 80 عامًا.



سكورسيزي وليوناردو وروبرت

الفيلم مقتبس من كتاب ديفيد جران غير الروائي، النجوم ليوناردو دي كابريو وروبرت دي نيرو وليلي جلادستون، ويحكي الفيلم قصة واقعية عن الجشع والقتل.

وصدر الإعلان الدعائي لفيلم سكورسيزي الجديد في 110 ثانية، ويجسد فيه ليوناردو دي كابريو وليلي جلادستون دور محققين في جريمة قتل تضمنت مقتل أفراد من قبيلة أوسيدج في أوكلاهوما، واعتمد الإعلان الدعائي على تعليق صوتي واستعراض مشاهد من الفيلم دون جمل حوارية.



روبرت دى نيرو

ويمثل الفيلم التعاون السابع بين دي كابريو وسكورسيزي، إذ قال المخرج عن الممثل في مقابلة أجريت معه مؤخرًا: "إن الشيء الرائع في ليو ولهذا نعمل معًا كثيرًا، أنه يذهب إلى هذه الأماكن الغريبة الصعبة والمعقدة، إنه ممثل أفلام طبيعي".

ويشارك في بطولة الفيلم الذي تبلغ مدته 156 دقيقة جيسي بليمونز وجون ليثجو وأفضل ممثل حائز على جائزة الأوسكار بريندان فريزر، وتبلغ ميزانيته 200 مليون دولار.

كتب دي كابريو في تغريدة على المقطع الدعائي للفيلم: "إنه مشروع أفتخر به ولا أطيق الانتظار لمشاركته معكم جميعًا".