شكرا لقرائتكم خبر عن إسعاد يونس فى ذكرى السميرين: سنة وسنتين وانتوا حبايبي يا نور العين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أحيت النجمة إسعاد يونس، ذكرى رحيل النجمين سمير غانم وسمير صبرى، ونشرت إسعاد صورة لهما عبر حسابها على إنستجرام، وكتبت عليها قائلة: "سنة وسنتين، وانتوا حبايبي يا نور العين".

يوم 20 مايو ذكرى وفاة نجمي البهجة الراحلين سمير غانم وسمير صبري، اللذان اجتمعا طوال حياتهما، وكان لهما نصيبا حتى في الوفاة أن يجتمعا على نفس اليوم، فتوفي سمير غانم عام 2021، وبعده بعام واحد، لحق به صديقه سمير صبري في نفس اليوم عام 2022.

ولم يكن يوم الوفاة هو أول الأشياء التي جمعت النجمين، وإنما اجتمعا أيضًا على نفس الاسم، والإقامة بالإسكندرية، وكذلك كانت تربطهما خلال حياتهما صداقة قوية، قال عنها سمير صبري: "يجمعني بسمير غانم الإسكندرية، ومحطة الرمل، ووحبنا للمسرح وصورنا على أفيشات، أنا وسمير جمعنا هوا إسكندرية وأحلام وعشق الفن، وعشقنا لبلدنا، وطموحات عديدة جمعتنا".

وبجانب صداقتهما شارك سمير غانم وسمير صبري في ما يقرب من 30 عملا سينمائيا، نالا استحسان قطاع كبير من الجمهور، ومن تلك الأعمال: أبرزها: "اقتل مراتي و لك تحياتي"، "أهلا يا كابتن"، "العيال الطيبين"، "13 كدبة وكدبة"، "جنس ناعم"، "شفاه لا تعرف الكذب".

إضافة إلى أفلام "شبان هذه الأيام"، "بنت اسمها محمود"، "عالم عيال عيال"، "سيقان في الوحل"، "فى الصيف لازم نحب"، "الأحضان الدافئة، "لسنا ملائكة"، "30 يوم في السجن"، "شباب مجنون جداً"، "إضراب الشحاتين" وكذلك عدد من الأعمال الأخرى.

وكان الفنان سمير غانم رحل عن عالمنا في 20 مايو 2021 بعد معاناته من تداعيات الإصابة بفيروس كورونا وبقائه في المستشفى هو وزوجته الفنانة الكبير دلال عبد العزيز، حتى وافته عن عمر يناهز 84 عاما.

أما الفنان سمير صبري، جاءت وفاته في 20 مايو عام 2022، عن عمر يناهز 86 عامًا، بأحد فنادق القاهرة، بعد صراعه مع مرض القلب وبقائه لمدة طويلة داخل المستشفى لإجراء جراحة في القلب، قبل خروجه قبل وفاته بأيام.