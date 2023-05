شكرا لقرائتكم خبر عن مارتن سكورسيزى: لا أعتقد أننى مررت بهذه التجربة قبل Killers of the Flower Moon والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حصل أحدث أفلام المخرج العالمى مارتن سكورسيزي Killers of the Flower Moon، الذى تم عرضه لأول مرة خلال مهرجان كان السينمائى الدولى الذى يقاكم حاليًا، على 9 دقائق من التصفيق بعد انتهاء عرضه.

انضم إلى سكورسيزي في العرض الأول لـ فيلم Killers of the Flower Moon أبطال العمل، الثنائى روبرت دي نيرو وليوناردو دي كابريو، ، الذين استقبلوا بعض الهتافات والتصفيق عقب عرض الفيلم الذى وصلت مدته إلى 3 ساعات و 26 دقيقة، والتي بدأت بعد 40 دقيقة من الموعد المقرر داخل مسرح جراند لوميير.



Killers of the Flower Moon

وصرح سكرسزى قائلا:" لقد استغرق الفيلم Killers of the Flower Moon وقتًا للظهور، ولكن أبل قدمت لنا كل ما نحتاجه في تصوير العمل، لقد كنا نتعامل مع كل يوم على أنه فرصة جديدة لـ تقديم محتوى مهم، ولهذا فأن الفيلم حيوي جدا"، وشكر سكورسيزي جمهور مهرجان كان، ووصف العرض الول لـ فيلم Killers of the Flower Moon بأنه تجربة مؤثرةن حيث أكد قائلا: "لا أعتقد أنني مررت بهذه التجربة من قبل".



Killers of the Flower Moon

يجمع الفيلم النجوم ليوناردو دي كابريو وروبرت دي نيرو وليلي جلادستون، ويحكى الفيلم قصة واقعية عن الجشع والقتل، ويجسد فيه ليوناردو دي كابريو وليلي جلادستون دور محققين في جريمة قتل تضمنت مقتل أفراد من قبيلة أوسيدج في أوكلاهوما.

ويمثل الفيلم التعاون السابع بين دي كابريو وسكورسيزي، ويشارك في بطولة الفيلم الذي تبلغ مدته 156 دقيقة جيسي بليمونز وجون ليثجو وأفضل ممثل حائز على جائزة الأوسكار بريندان فريزر، وتبلغ ميزانيته 200 مليون دولار.