شكرا لقرائتكم خبر عن نادية مصطفى تطرح كليب "يسلم لى ذوقهم" بتوقيع نور عبد الله ومصطفى العسال.. الليلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تطرح الفنانة نادية مصطفى، مساء اليوم الأحد، أغنية جديدة تحمل اسم "يسلملى ذوقهم" على موقع الفيديوهات "يوتيوب"، والتي ستطرحها على طريقة الفيديو كليب، والأغنية من كلمات نور عبد الله وألحان مصطفى العسال وتوزيع الهامي دهيمة وأحمد حسام، والكليب من إخراج رودينا حاطوم.

واستضاف مركز إبداع قبة الغوري بالأزهر، التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية، الفنانة الكبيرة نادية مصطفى في حفل غنائي كبير، مؤخراً، بمصاحبة الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو مدحت حميدة، وقدمت نادية مصطفى باقة متنوعة من أشهر الأغاني منها، "احلف بسماها"، "مسافات"، "الصلح خير"، "ألف ليلة"، "أهواك"، "يحلها الحلال"، "سلامات"، "لولا الملامة"، "قولها أنت"، "جاي في إيه"،و "شدوني عينيك".

أما الشاعرة نور عبد الله فقد تعاونت من قبل مع الكثير من المطربين منهم: شرين عبد الوهاب في أغنيتها الشهيرة (مشربتش من نيلها)، كما كتبت أغانى للمطرب عبد الرحمن رشدى وأمير عيد ومحمود الليثى، كما تعاونت مع لؤى فى أغنية "آخر نسخة" من ألحان مصطفى العسال وقدمت أيضًا أغنية للمطربة التونسية مروة عيسي بعنوان "قولولوا يفوق" ألحان محمد عباية، كما كتبت أغنية جديدة خصيصًا لعيد الحب مع المطرب محمد محسن في ثاني تعاون بينهما بعد نجاحهما "في قلبي مكان".

كما كتبت تتر مسلسل "ماريونت" الذى قام بتلحينه مصطفى عوض وتوزيع أسامة عبد الهادى وقام بغنائه وائل جسار ، كما كتبت نور عبد الله أغنية سنجل مع المطربة فيروز أركان بعنوان "تعباك قوى" وهى أغنية درامية من ألحان محمد النادى وتوزيع توما.