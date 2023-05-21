شكرا لقرائتكم خبر عن أعمال فنية جمعت أحمد فهمي وهنا الزاهد آخرها مستر إكس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تشهد السينما المصرية منذ بدايتها، ثنائيات تجمع النجوم فى أعمالهم السينمائية والدرامية، وينتظرهما الجمهور في كل عمل يطل به عليهم، ولعل أبرز هذه الثنائيات النجمان أحمد فهمي وزوجته النجمة هنا الزاهد، اللذان يشكلان ثنائيًا نجاحًا في أعمالهما تتسم بالفكاهة والرومانسية والجمال، حيث ينتظرهما الجمهور في موسم عيد الأضحى من خلال فيلم "مستر إكس"، ونكشف خلال هذا التقرير الأعمال التي جمعت الثنائى.

مسلسل الواد سيد الشحات

كانت البداية بين أحمد فهمى وهنا الزاهد من خلال الدراما التليفزيون بمسلسل "الواد سيد الشحات" بطولة أحمد فهمى وهنا الزاهد ومحمد عبد الرحمن توتا، وغيرهم من الفنانين، وتدور قصة المسلسل في إطار كوميدي حول شاب فقير يتزوج من فتاة غنية، ويتعجب الناس من هذا الزواج وخلال الأحداث يفاجأ الشاب بمن يطاردونه بسبب مبلغ 6 ملايين جنيه قام أحد أفراد عائلته بالنصب عليهم وأخذ المبلغ ويحاولون استرداد المبلغ منه.

المسلسل الإذاعى "عربى وانجليزى"

واجتمع أحمد فهمى وهنا الزاهد من خلال مسلسل إذاعى بعنوان "عربى إنجليزى" والذى عرض في شهر رمضان، وشارك في بطولة المسلسل كل من عمر عبد العزيز ودعاء رجب، والعمل من تأليف محمد عبد الحميد وإخراج حسين إبراهيم.

مسرحية "جوازة معفرتة"

وتعاون أحمد فهمى وهنا الزاهد في المسرح، حيث قدم الثنائى مسرحية بعنوان "جوازة معفرتة" والتي عرضت في موسم الرياض، وشاركهما في بطولة المسرحية كل من، بيومى فؤاد، محمد أنور، إيمان السيد، أوتاكا، والمسرحية من تأليف وأشعار أمير طعيمة وإخراج أوتاكا.

فيلم مستر أكس

وأخيرًا يتعاون أحمد فهمى وهنا الزاهد في السينما من خلال فيلم "مستر إكس" والمقرر طرحه في موسم عيد الأضحى المقبل، ويشاركهما البطولة، أوس أوس، بيومى فؤاد، محمد أنور، محمود حافظ، رحاب الجمل، أمير شاهين، العمل قصة أمانى التونسي، وفكرة محمد سويلم وفادى أبو السعود، إخراج أحمد عبد الوهاب وتدور أحداثه حول أحمد فهمى الذي يمتلك شركة يساعد من خلالها الرجال لكي يطلقون زوجاتهم، والمحافظة على حقوقهم.

ويظهر عدد كبير من ضيوف الشرف هم أكرم حسنى، عمرو يوسف، ريم مصطفى، مى عمر، مصطفى خاطر، رانيا منصور، صبرى فواز، فرح الزاهد، محمود الليثى، بيج رامى، علاء مرسى، طاهر أبو ليلة، حجاج عبد العظيم، أحمد فهيم.