شكرا لقرائتكم خبر عن يومه العالمى.. 6 مطربين تغزلوا فى كوب الشاى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعتبر الشاي من المشروبات المحببة لدى الشعب المصرى والعربى، فالكثير من الأشخاص يبدأون يومهم بتناوله سواء كان قبل الإفطار أو بعده، والكثير يبدأون عملهم بتناوله أيضاً، فهو مشروب محبب للكثير، ويحتفل العالم اليوم الأحد باليوم العالمى للشاى، ومن هنا نكشف لكم أبرز الأغانى التي تغزلت في كوب الشاي.

أغنية إبريق الشاي

تعتبر أغنية "أبريق الشاي" من أشهر أغانى الأطفال التي قدمت في فترة الثمانينات والتسعينات، والتي غناها الفنان الراحل سيد الملاح، وهى من كلمات صلاح جداهين وألحان إبراهيم رجب

أغنية فنجان شاي

قدم كل من الملحن محمد الموجي والفنانة مديحة عبد الحليم أغنية بعنوان "فتجاى شاى"، والتي قدمت في فترة الستينات، والأغنية من كلمات حسين السيد وألحان محمد الموجى

أغنية واحد شاي

غنى الفنان على حسين أغنية بعنوان "واحد شاى"، والتي قدمها منذ ما يقرب من 15 عام، والأغنية من كلمات شريف حمدى والحان محمد غريب

أغنية مشربش الشاي

من أشهر الأغانى التي أصبحت عالقة في أذهان المصريين ويرددون كلماتها بمجرد سماعها هي أغنية "مشربش الشاي" التي غنتها الفنانة ليلى نظمي.

أغنية أشرب شاي

وبعد فترة غياب كبيرة للأغانى التي تتعلق بكوب الشاي، قدم النجم حمادة هلال أغنية بعنوان "اشرب شاى" وهى من ألحان أورتيجا ومن كلمات وتوزيع أوكا، وحققت هذه الأغنية عدد كبير من المشاهدت منذ طرحها حيث تجاوزت عدد مشاهدتها أكثر من 100 مليون مشاهدة.