شكرا لقرائتكم خبر عن فيلم يوم 13 لأحمد داود يتجاوز إيرادات فيلمه 122 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواصل الفنان أحمد داود حصد إيرادات فيلمه يوم 13، والذى تصدر قائمة الأعلى إيرادات للأسبوع الثالث على التوالى، ليقترب من الـ 25 مليون جنيه مصرى ويتفوق بذلك على فيلم أحمد داوود الآخير فى السينما وهو 122، والذي تصدّر داود بطولته وحقق وقتها 24 مليونًا و800 ألف جنيه مصري.

يتزامن ذلك مع استعداد أحمد داود للسفر إلى الخليج العربى لحضور العرض الخاص لفيلمه يوم 13 الذي سينطلق في دور العرض الخليجية يوم 25 مايو.

وتدور أحداث فيلم يوم 13 حول عز الدين (أحمد داود)، الذي يعود من الخارج إلى قصر عائلته بغرض بيعه، ليكتشف أسرارًا لم تكن في الحسبان، ويشارك أحمد داود في بطولة الفيلم النجوم دينا الشربيني، شريف منير، أحمد زاهر، جومانا مراد، محمود عبد المغني، أروى جودة، نسرين أمين، محمد ثروت، فيدرا، محمد كيلاني، مجدي كامل، نهال عنبر، نهى عابدين، جيهان خليل، إيناس كامل، الفيلم موسيقى تصويرية هشام خرما، إنتاج شركة أوسكار للتوزيع، ومن تأليف وإخراج وائل عبد الله.