شكرا لقرائتكم خبر عن تامر حسنى ينشر صورًا بصحبة دينا الشربينى.. ويعلق: نورتى فيلمك "تاج" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الفنان تامر حسني عن أول صور من كواليس فيلمه الجديد "تاج" المقرر طرحه خلال موسم عيد الأضحى المبارك، بصحبة الفنانة دينا الشربيني، وظهر خلال الصور حالة من السعادة والحب بين النجمين، وبصحبة المخرجة سارة توفيق، ونشر تامر حسني عددًا من الصور عبر حساباته الرسمية بمواقع السوشيال ميديا وعلق عليها قائلاً: النجمة الجميلة دينا الشربيني نورتي فيلمك (تاج) ويارب الفيلم يكمّل سلسلة نجاحاتك الكبيرة اللي كسرتي بيها الدنيا، ربنا يكرمك ويكرمنا معاكي".

وتدور أحداث فيلم "تاج" في إطار كوميدي فانتازي، حول تيمة البطل الخارق "سوبر هيرو"، ويجسد تامر حسني شخصيتين لشقيقين توأم اسمهما تاج وهارون، ويمران بالعديد من الأزمات مع تتابع الأحداث، الفيلم بطولة تامر حسني، ودينا الشربيني وبيومي فؤاد والعديد من النجوم، وتأليف تامر حسنى وإخراج سارة وفيق.

آخر أعمال تامر حسنى السينمائية فيلم "بحبك"، وهو من بطولة وتأليف وإخراج تامر حسنى وشارك في بطولته هنا الزاهد وحمدى الميرغنى ومدحت تيخة وهدى المفتي، أحمد عزمى، وتميم عبده وسمر محمد متولي، وعمرو صحصاح وعاليا راشد، وشهد الشاطر، وآخرون.



















