شكرا لقرائتكم خبر عن المخرجة سارة وفيق: نعمل على جرافيكس فيلم "تاج" وتامر حسنى سوبر هيرو جديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أوشكت المخرجة سارة وفيق على الانتهاء من تصوير فيلم "تاج" بطولة النجم تامر حسنى، والمقرر عرضه في موسم عيد الأضحى المقبل، تأليف وسيناريو وحوار تامر حسنى، حيث يتبقى لها ما يقرب من أسبوع وتنتهى من تصوير الفيلم بأكمله، وتتفرغ إلى مونتاج العمل الذى يعد جديدًا من نوعه على السينما المصرية.

وقالت سارة لـ"الخليج 365" إنها في مرحلة جرافيكس الفيلم حاليًا بالتزمن مع تصوير المشاهج المتبقية من الفيلم، خاصة أنها انتهت من مشاهد الأكشن في أحداث العمل، مشيرة إلى أنه من المحتمل طرح التيزر الرسمي للعمل مساء اليوم بعد الانتهاء من كل تفاصيله.



تامر حسنى والمخرجة سارة وفيق

وتدور أحداث فيلم "تاج" في إطار كوميدي فانتازي، حول تيمة البطل الخارق "سوبر هيرو"، ويجسد تامر حسني شخصيتين لشقيقين توأم اسمهما تاج وهارون، ويمران بالعديد من الأزمات مع تتابع الأحداث. الفيلم بطولة تامر حسني، وساندي وبيومي فؤاد والعديد من النجوم، وتأليف تامر حسنى وإخراج سارة وفيق.

يذكر أن آخر أعمال تامر حسنى السينمائية فيلم "بحبك"، وهو من بطولة وتأليف وإخراج تامر حسنى وشارك في بطولته هنا الزاهد وحمدى الميرغنى ومدحت تيخة وهدى المفتي، أحمد عزمى، وتميم عبده وسمر محمد متولي، وعمرو صحصاح وعاليا راشد، وشهد الشاطر، وآخرون.