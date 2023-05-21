شكرا لقرائتكم خبر عن أنجلينا جولى تدخل عالم تصميم الأزياء بإطلاق علامتها التجارية Atelier Jolie والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت النجمة العالمية أنجلينا جولي دخولها عالم تصميم الأزياء بعد إطلاق علامتها التجارية الخاصة "Atelier Jolie"، وعرفت مشروعها هذا بأنه مساحة للابتكار ومن المنتظر أن تقدم أولى مجموعاتها.

نشرت أنجلينا، بوست على "إنستجرام"، كتب فيه: "أبدأ بمشروع جديد اليوم.. مجموعة تسمح للجميع بالإبداع"، وأضافت: إنجلينا جولى:"هو مكان يتعاون فيه المبدعون مع مختلف الخياطين الماهرين، وصانعي النماذج، والحرفيين من جميع أنحاء العالم".

وأوضحت: "ينبع هذا من تقديري واحترامي العميق للعديد من الخياطين والصنّاع الذين عملت معهم على مر السنين، والرغبة بالاستفادة من المواد القديمة عالية الجودة، واالأقمشة الميتة المتوفرة بالفعل، وأيضًا أن أكون جزءًا من حركة تُشجّع على التعبير عن الذات".

بينما نشرت العلامة التجارية، عبر حسابها على منصة إنستجرام، مزيدًا من التفاصيل حول غايتها، وكتبت:"تسعى إنجلينا لإضفاء الطابع الديمقراطي على صناعة الأزياء، ما يسمح للعملاء بالوصول إلى مجموعة من المصممين الناشئين والحرفيين الرئيسيين".

وتابعت: "سيكون هناك أيضًا مورد شامل عبر الإنترنت للعثور على صانعي الملابس، والاستفادة من المخزون الميت، والمواد القديمة لإنشاء قطع فريدة من نوعها تجسّد الإبداع الشخصي والهدف الأساسي".

وتشتهر "جولى" باهتمامها بالقضايا الإنسانية وحقوق الإنسان، يذكر أنها عملت مع مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين لأكثر من عقدين، وعملت كمبعوثة خاصة بين عامي 2012 وديسمبر 2022.