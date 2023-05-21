شكرا لقرائتكم خبر عن هانى فرحات: مهرجان الموسيقى العربية تاريخ كبير ونسعى لتقديم دورة ترضى كل الأذواق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأ المايسترو هاني فرحات، مدير مهرجان الموسيقي العربية، الإعداد للدورة الـ32 للمهرجان، وقال فرحات عن توليه المهمة عبر حسابه بموقع فيس بوك: "سعيد بتولى المهمة وبثقة وزيرة الثقافة نيفين الكيلاني ورئيس دار الأوبرا خالد داغر، وهما يدعماني ودائمي التشاور معي وهذا الأمر يجعلني مطمئن".

وأضاف المايسترو هاني فرحات: "مهرجان الموسيقي العربية أهم المهرجانات الغنائية في عالمنا العربي وكل الفنانين الكبار يرتبطون به بذكريات خاصة، ولذلك الدورة الجديدة تحتاج إلى دراسة متأنية حتي تخرج بالشكل الذي يليق بمصر وكل فريق العمل متحمس بالفعل للخروج بدورة استثنائية".

وأضاف: "لم نحدد سوى الخطوط العريضة الخاصة بالمهرجان، ومازلنا في البداية ولم نختر أي فنان والجمهور سوف يفاجئ وهدفنا هو ارضاء كل الأذواق ،كما أننا منفتحين تماما علي كل الآراء والأفكار التي تفيد المهرجان لأننا لن نرضي الإ بمزيد من الازدهار للمهرجان ".