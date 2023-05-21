شكرا لقرائتكم خبر عن "أسنان" جونى ديب تثير التساؤلات بعد ظهوره على السجادة الحمراء لـ كان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أثار ظهور الممثل العالمى جوني ديب في مهرجان كان السينمائي نقطة نقاش رئيسية للمعجبين، حيث عاد بطل سلسلة Pirates Of The Caribbean إلى دائرة الضوء من جديد على السجادة الحمراء في العرض الأول لفيلمه الجديد Jeanne du Barry، الذي يلعب فيه دور الملك لويس الخامس عشر.



جوني ديب

وولكن لم ينجُ ديب من تعليقات متابعينه عن "أسنانه" التي تم وصفها بـ المتعفنة، حيث غرد أحد الأشخاص قائلاً: "أسنان جوني ديب تتعفن حرفيًا"، بينما كتب آخر: "أسنان جوني ديب تصرخ طلبًا للمساعدة".

وأضاف آخر: "اكتشفت أن أسنان جوني ديب في قراصنة الكاريبي لم تتغير بشكل أساسي".



جوني ديب

وكان قد تلقى الممثل العالمى جوني ديب، ترحيباً حاراً لمدة سبع دقائق في العرض الأول لفيلم ليلة الافتتاح لمهرجان كان السينمائي " Jeanne du Barry".

امتنع ديب عن البكاء عندما اندلع الحشد في جنوب فرنسا وسط تصفيق مطول لأدائه شخصية الملك لويس الخامس عشر، ولوح للجمهور في الشرفة وبدا مندهشًا مما يحدث.

كما انفجرت دموع مخرجة الفيلم والممثلة مايوين عندما أخذت الميكروفون لفترة وجيزة، قالت "أريد أن أشارك هذه اللحظة مع حبيبي، مع المنتج الخاص بي، مع Le Pacte، لقد كان العمل إنتاجًا يصعب تمويله، وأريد مشاركة هذه اللحظة مع كل فريقي عبر المسرح".

وافتتح المهرجان أمس بفيلم الدراما التاريخية الفرنسية Jeanne du Barry، الذى يقوم ببطولته الممثل العالمى جونى ديب، حيث يلعب ديب شخصية لويس الخامس عشر، يمثل العمل عودة ديب بعد محاكمة تشهير واسعة النطاق شملت زوجته السابقة آمبر هيرد، الدراما تأتى من الممثلة والمخرجة مايوين، التى عرضت أفلامها السابقة Polisse و Mon Roi أيضًا في مهرجان كان، وسيعرض فى دور السينما الفرنسية في نفس يوم العرض الأول.