شكرا لقرائتكم خبر عن الخليج 365 يكرم المخرج محمد سامي بعد نجاح مسلسل "جعفر العمدة".. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتفى الخليج 365 بالمخرج محمد سامي وذلك بعد نجاح مسلسل "جعفر العمدة" في موسم رمضان 2023، حيث منح الكاتب الصحفي أكرم القصاص رئيس مجلسى إدارة وتحرير الخليج 365 المخرج محمد سامي درع تكريم الخليج 365، فيما أقيم ندوة فنية بمقر الجريدة.



المخرج محمد سامي



المخرج محمد سامي في ضيافة الخليج 365



المخرج محمد سامي في ضيافة الخليج 365



المخرج محمد سامي



المخرج محمد سامي



المخرج محمد سامي



المخرج محمد سامي في ضيافة الخليج 365



المخرج محمد سامي



المخرج محمد سامي



المخرج محمد سامي في ضيافة الخليج 365



المخرج محمد سامي في ضيافة الخليج 365



الكاتب الصحفي أكرم القصاص رئيس تحرير الخليج 365 يكرم المخرج محمد سامي



تكريم المخرج محمد سامي



المخرج محمد سامي في ضيافة الخليج 365

وشهدت ندوة التكريم حضور الكاتب الصحفي أكرم القصاص رئيس مجلسى إدارة وتحرير الخليج 365، والكاتبة الصحفية والناقدة علا الشافعي رئيس التحرير التنفيذي والمشرف على تلفزيون الخليج 365، وعلي الكشوطي رئيس قسم الفن، والزملاء بقسم الفن المخرج والكاتب الصحفي جمال عبد الناصر وعماد صفوت وسارة صلاح وزكي مكاوي ومصطفي القصبي ولميس محمد وأخرين.

مسلسل جعفر العمدة بطولة محمد رمضان، هالة صدقى، زينة، إيمان العاصى، مى كساب، منة فضالى، أحمد داش، منذر رياحنة، عصام السقا، فريدة سيف النصر، مجدى بدر، أحمد فهيم، فتوح أحمد سلوى عثمان، فريدة سيف النصر، جورى بكر، طارق النهرى، أحمد عبد الله، احسان الترك وضيف الشرف بيومى فؤاد، ومن تأليف وإخراج محمد سامى، وشارك فى السيناريو والحوار مهاب طارق وإنتاج شركة ميديا هب سعدى – جوهر.

تدور الأحداث فى إطار اجتماعى شعبى، حول جعفر العمدة (محمد رمضان) وهو في العقد الرابع من عمره، متزوج بـ3 سيدات، ويمتلك شركات للمقاولات ويدخل فى العديد من الصراعات سواء فى عمله أو بعيداً عن العمل، ثم يقابل خلال مشواره "عايدة" (زينة) ويتعرف عليها وتنشأ بينهما قصة مليئة بالمفاجآت، كما يعيش جعفر مأساة تستمر عدة سنوات بعد فقدان ابنه واختطافه من قِبل مجهولين، ولا يعرف إذا ما كان حيًا أو أصابه مكروه.

جعفر العمدة يسجل التعاون الثالث بين محمد رمضان والمخرج محمد سامى في الدراما بعد حققا سوياً نجاحات كبيرة خلال مسلسلى "الأسطورة" الذى تم عرضه في عام 2016، و"البرنس" الذى تم عرضه في عام 2020