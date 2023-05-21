شكرا لقرائتكم خبر عن علا غانم لـ"الخليج 365": أنا بخير وخبر وفاتى شائعة سخيفة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تصدرت النجمة علا غانم مؤخرًا التريند بعد تداول العديد من الأخبار حول وفاتها الأمر الذى جعلها تحتل محركات البحث جوجل، وأصاب الخبر دهشة كبيرة لمحبيها من الجمهور.

وتواصل ”الخليج 365” مع النجمة علا غانم وقالت في تصريحات خاصة: أنا بخير وأتمتع بصحة جيدة، ومستاءة من تلك الأخبار التي ليس لها أى أساس من الصحة، ونشر أخبار عن وفاتى شائعة سخيفة، ولا أعلم أين مصدرها، ويرجى الدقة في نشرها.



علا غانم فنانة



علا غانم

والتقى مؤخرا تليفزيون ”الخليج 365” بالنجمة علا غانم في لقاء خاص أعربت فيه عن سعادتها بعودتها إلى عالم الفن والدراما مرة أخرى بعد غياب أكثر من 6 أعوام عن التمثيل وقالت إن الفلافل المصرية وحشتها جدًا لذلك تناولت أكثر من 150 واحدة منها منذ عودتها من أمريكا.

وقالت في لقائها بـ "تليفزيون الخليج 365" إنها جاءت لمصر للزيارة فقط ولكن المخرج محمد النقلى نجح في إقناعها للعودة مرة أخرى إلى عالم الدراما بعد أن عرض عليها سيناريو مسلسل "توحة" الذى كتبه السيناريست أحمد صبحى وأكدت أنها لم تكن تفكر فى العودة مرة أخرى على الأقل في الوقت الحالي لانشغالها بأعمالها الخاصة بأمريكا.