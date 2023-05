شكرا لقرائتكم خبر عن بنديكت كومبرباتش بشخصية بيت سيجر فى فيلم Complete Unknown والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سيقوم الممثل العالمى بنديكت كومبرباتش دور المغني بيت سيجر في فيلم السيرة الذاتية عن المغنى والملحن بوب ديلان، الذى سيطرح تحت اسم Complete Unknown، ووفقًا للتقرير الذى نشر على موقع "nme".



بنديكت كومبرباتش وبيت سيجر

تم تأكيد الخبر بعد عرض أحدث أفلام المخرج جيمس مانجولد ، Indiana Jones and the Dial of Destiny، في مهرجان كان السينمائي، حيث أكد مانجولد أن الممثلة الشابة إيل فانينج ستشارك في بطولة الفيلم.

كان لسيجر، الذي توفي في عام 201 ، تأثير كبير على تنشئة ديلان الموسيقية، حيث كان له تأثير عميق على ديلان من منظور الموسيقى والنشاط، وبدوره كان سيجر من أوائل المؤيدين لـ ديلان ، حيث ساعد في تسهيل ظهور ألبومه الأول مع Columbia Records، كما دعا ديلان للعب في مهرجان نيوبورت فولك حيث عمل سيجر كعضو مجلس إدارة.

سيكون فيلم Complete Unknown مؤرخ لـ مسيرة ديلان المبكرة حتى وصوله إلى مدينة نيويورك، وسيلعب الممثل الشاب تيموثي شالاميت دور ديلان ومن المقرر أن يقوم بكل غنائه الخاص، بينما وقعت Monica Barbaro أيضًا على دور Joan Baetz، أحد الفنانين الرئيسيين الأوائل الذين سجلوا أغانيه في أوائل الستينيات.