شكرا لقرائتكم خبر عن بلقيس تتعاون مع الموسيقار اللبنانى غى مانوكيان بعد طرحها أغنية "عرفتوه" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتعاون المطربة بلقيس فتحى، في أغنية جديدة في موسم الصيف مع الموسيقار اللبناني غى مانوكيان، وذلك بعد طرحها أغنية جديدة بعنوان "عرفتوه" على طريقة الفيديو كليب.

وكانت الفنانة بلقيس فتحي، طرحت مؤخراً أغنية بعنوان "عرفتوه" مع نفس فريق أغنية "انتهي" وهما الشاعر مشاري إبراهيم والملحن عبد العزيز الويس وتوزيع موسيقي على المتروك، والكليب من إخراج دان حداد.

وتعتبر أغنية "عرفتوه" هي استكمال لأغنيتها "انتهى" وتدور في فكرة تساؤل طرحته بلقيس من خلال الأغنية ماذا لو عاد حبيبها معتذرا؛ حيث إن الكليب يدور بعد أن انتهت العلاقة مع حبيبها في "انتهى"؛ وتتحدث في أغنية "عرفتوه" عن عودته معتذرا، لتذكره بكل ما فعله بها من قبل.

وطرحت المطربة الإماراتية بلقيس فتحي مؤخرًا، أغنية "أمام مرايتي" على طريقة الفيديو كليب على منصات السوشيال ميديا، وموقع الفيديوهات "يوتيوب"، وتعاونت بلقيس في الأغنية مع المخرج اللبناني دان حداد والأغنية من كلمات أمنيات وألحان متعب الفراج وتوزيع بدر كريم.

‏كما طرحت بلقيس أغنية "مزاجنجي" التى قدمتها باللهجة المصرية وتعاونت خلالها مع الملحن محمد يحيي والشاعر الغنائي ملاك عادل ومن إخراج على أبو طالب في ثاني تعاون معه بعد أغنية "دبلوماسي".