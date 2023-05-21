النجم الوحيد الذي هز عرش رامز جلال.. رفض الزواج من دنيا سمير غانم فأنتقمت وأحرقت قلبه برامي رضوان!

كتب امير فتحي في الأحد 21 مايو 2023 11:43 مساءً - لُقّب بـ الكبير أوي وإشتهر بـهيثم دبور، وولد في الجزائر بين والدين منفصلين ووجد نفسه مسؤولا عن أمه وشقيقته بعمر صغير، عمل الكثير من المهن، ثم قرر السفر إلى العاصمة المصرية القاهرة، بسبب حبه الشديد للفن، والتحق بالمعهد العالي للسينما لدراسة الإخراج.

أحمد مكي ومنافسة شرسة مع رامز جلال

أنه الفنان أحمد مكي الذي استطاع أن يهز عرش ملك المقالب رامز جلال بعد أن ضل على قائمة الأكثر مشاهدة في رمضان منذ سنوات. وكان مكي قد استطاع لأول مرة أن يضع مسلسله “الكبير أوي” كمنافس شرس لبرنامج مقالب رامز جلال.

الكبير أوي

في عام 2010، حدثت قفزة نوعية في مسيرة أحمد مكي، بسبب مسلسل “الكبير أوي” الذي تولى كتابة قصته والسيناريو والحوار، ودفع نجاح المسلسل إلى تقديم 7 أجزاء، كان آخرها في رمضان 2023.

وكشف “مكي” عن موهبته الكبيرة خلال هذا العمل، بتقديمه شخصيات متعددة وصعبة مثل “جوني، وحزلقوم”.

استطاع مكي أن يحقق نجاح جماهيرى ضخم وأعلى نسب مشاهدة فى رمضان، خاصة فترة عرض ما بعد الإفطار مباشرة، وأصبح منافس قوي لبرنامج مقالب رامز جلال وتفوق عليه فى تحقيق أعلى نسب المشاهدة فى عدد من المواسم الرمضانية، وهو ما جعل رامز يستعد بقوة لمنافسة “الكبير أوى” بجزءه السابع فى رمضان 2023 المنقضي، لاسترداد لقب الأعلى مشاهدة، لكن أحمد مكي يسعى كذلك للحفاظ على ما وصل إليه لمواصلة التربع.

شائعات ارتباطه بدنيا سمير غانم

شكل الفنانان دنيا سمير غانم وأحمد مكي ثنائي رائع في السينما والدراما خاصة في المسلسل الشهير “الكبير أوي” بجميع أجزائه وهو العمل الذي حقق نجاحًا كبيرًا في الشارع المصري، وانتشرت شائعات تفيد بأن مكي رفض الزواج من دنيا بعد قصة حب نشأت بينهما في العديد من أعمالهم الفنية.

وكشف النجم الراحل سمير غانم في إحدى تصريحاته الصحفية، أن ابنته وأحمد مكي أصدقاء جدًا ولم تتم خطوبتهما كما أشيع، وانتشرت شائعة قصة حبهما كسرعة البرق على مواقع التواصل الاجتماعي وذلك بعد أن تردد أن زوجته الفنانة الراحلة دلال عبد العزيز والدة دنيا أخبرت أحد المقربين إليها بخبر الخطوبة في إحدى جلسات الدردشة وذلك قبل زواجها من زوجها الحالي الإعلامي رامي رضوان.

انتقمت دنيا سمير غانم من أحمد مكي بزواجها من الإعلامي رامي رضوان ورفضها المشاركة معه في بقية أجزاء مسلسل الكبير أوي.

مرض أحمد مكي

تعرض أحمد مكي لوعكة صحية خطيرة عام 2016، أجبرته على الغياب والابتعاد عن الأضواء، وعندما تعافى كشف عن تفاصيل الأزمة قائلا: “إنه بسبب الشرب من زجاجة مياه بالخطأ، أصيب بفيروس غريب يعرف بابشتاين بار، وساءت حالة الكبد والطحال”.

وقال إنه فيروس يوجد في اللعاب، لذلك يمكن أن ينتقل من خلال تقبيل الشخص أو الشرب من نفس الزجاجة، أو استخدامه بعض أدواته الخاصه كفرشاة الأسنان.

وأكد أحمد مكي عقب تعافيه من وعكته الصحية، أن محنة المرض غيرت نظرته للحياة، والأشياء من حوله.

أحمد مكي والإدمان

وأحمد مكي من الفنانين الذين استطاعوا الوصول إلى الشباب قويم سلوكهم من خلال أعماله الفنية، خاصة أغنية «قطر الحياة» التي ناقش خلالها قضية الإدمان وأثاره على الشباب.

وبسببها أقلع العديد من الشباب عن الإدمان، خاصة أنه اختار مناقشة القضية من خلال أغاني الراب التي تلقى رواجًا كبيرًا بين فئة الشباب.

بدايات أحمد مكي

بدأ الفنان أحمد مكي حياته بحي الطالبية بمنطقة الهرم بالجيرة، وقد تخرج في معهد السينما قسم إخراج، حيث أخرج عددًا من الأفلام ال كان أهمها “ياباني أصلي”، بعدها بدأ مسيرته الاحترافية بإخراجه لفيلمه الطويل الأول “الحاسة السابعة” عن قصة مستوحاة من فيلمه القصير بنفس الاسم والذي أخرجه في عام 2003..

شارك أحمد مكي في إخراج عدد من مسلسلات الشهيرة مثل “لحظات حرجة”، والذي قام فيه أيضًا بالتمثيل، وسرعان ما انطلق نجمه كممثل كوميدي بعد النجاح الباهر الذي حققته شخصية “هيثم دبور”، حيث قها مع الفنان عادل إمام ضمن أحداث فيلم “مرجان أحمد مرجان”

ثم في فيلم منفرد عنوان “H دبووور”، وواصل نجاحه كممثل كوميدي من خلال أفلام “طير إنت، لا تراجع ولا استسلام”، ومن نجاحه السينمائي عاد للتليفزيون من جديد من خلال “الكبير أوي” الذي قدم منه خمسة أجزاء.

بجانب التمثيل، ظل الفنان أحمد مكي هوايته في تأليف أغاني الراب وأدائها في بأفلامه أو بصورة منفردة ونشرها على شبكة الإنترنت، وفي عام 2012 أصدر أول ألبوم راب له بعنوان “أصله عربي”.

حصل أحمد مكي على شهادات تقدير من عدة مهرجانات دولية مثل Clermont-Ferrand بفرنسا عن فيلم الحاسة السابعة.

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