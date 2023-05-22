شكرا لقرائتكم خبر عن أنجلينا جولى أشبه بالأميرات خلال نزهتها فى نيويورك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدت أنجلينا جولي مذهلة عندما خرجت فى مدينة نيويورك نهاية الأسبوع الماضى، وتحديدًا يوم الجمعة عندما ارتدت فستان مميز كانت فيه أشبه بالأميرات، مثلما وصفتها المواقع العالمية، وذلك بعدما ارتدت أيضًا سترة كتان منسوجة بنفس لون الفستان.



انجلينا جولى

وكانت رصدت أعين المصورين الممثلة العالمية أنجلينا جولى بصحبة ابنها مادوكس أثناء مغادرتهما واشنطن بعد رحلة قضاها الثنائى هناك على شرف دعوتهما لتناول الغداء بصحبة جو بايدن رئيس الولايات المتحدة الأمريكية وزوجته على هامش احتفالية تم تنظيمهما في البيت الأبيض وحضرها 200 شخص فقط، بهدف الاحتفال بمرور أكثر من 70 عاما على العلاقات الكورية والأمريكية.

وكانت أنجلينا جولى حرصت على حضور مأدبة عشاء داخل البيت الأبيض بصحبة ابنها مادوكس البالغ من العمر 21 عاماً، وذلك بدعوة رسمية من جانب الرئيس الأمريكى جو بايدن، حيث كانت المناسبة هى الاحتفاء بالرئيس الكورى ومرور الذكرى السبعين للتحالف بين الولايات المتحدة وجمهورية كوريا.

على جانب آخر يبدو أن النجمة العالمية أنجلينا جولى توسع آفاقها بخط أزياء جديد، حيث ذكرت صحيفة "ذا صن" البريطانية أن الممثلة البالغة من العمر 47 عامًا، والتى تواصل المشاركة فى مفاوضات الطلاق المثيرة للجدل مع زوجها السابق براد بيت، تخطط لإطلاق خط جديد يركز على الملابس والمجوهرات.

وادعى مصدر أنها تقدمت بالفعل بطلب للحصول على علامة تجارية عالمية تحت اسم Atelier Jolie، وزعم المصدر أن أنجلينا تعمل فى هذا المشروع منذ أكثر من عام وتأمل أن تتم الموافقة على العلامة التجارية حتى تتمكن من المضى قدمًا فى مشروعها الجديد.