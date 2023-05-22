شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد فتحى باكيا: أصبحت وحيدا بعد رحيل الأب والأم والأخت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حل الفنان أحمد فتحى، ضيف في برنامج "واحد من الناس" للإعلامى عمرو الليثى، المذاع على شاشة الحياة وتحدث عن وفاة والده قائلاً: "حزنت بشدة ولم يستطع أحمد فتحي إخفاء دموعه واستكمل حديثه قائلاً، والدى أكثر إنسان حبيته وله فضل عليا في حياتي وفي شهوره الأخيرة تعرّض لأزمة صحية، واتعلمت منه الكثير وأختي أيضاً متوفية ولوالدي ذكريات كثيرة معي".

وأضاف أحمد فتحى، خلال لقائه مع الإعلامى عمرو الليثى ببرنامجه "واحد من الناس" المذاع على شاشة الحياة: تأثرت جدا برحيل والدي وأرجو من الله أن يكون فخور بي وعند اللحظات الأخيرة له لم أكن متواجداً ووجه رسالة له بأن يسامحه إذا كان مقصراً.

وعن والدته قال أحمد فتحى، والدتى توفيت وأنا في مرحلة الشباب وتعلمت منها الكثير وأنا حاليا وحيد بعد رحيل الأب والأم والأخت.

وتابع أحمد فتحى: زوجتي لها فضل كبير في حياتي ووقفت بجواري وأنا ليس لي أولاد، وهذا الأمر حقيقة في حياتي وحكمة من عند ربنا وأنا راضي ورزقي موجود.