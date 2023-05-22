شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد فتحى: وأنا صغير كنت بلعب على سطح العمارة بسبب تعرضى للتنمر لوزنى الزائد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حل الفنان أحمد فتحى، ضيفا في برنامج "واحد من الناس" للإعلامى عمرو الليثى، المذاع على شاشة الحياة، وقال: "أنا من مواليد حي إمبابة والمكان به ذكريات خاصة بى وزملاء وجدعنة وأعشق هذه المرحلة من عمري" .

وتحدث أحمد فتحى عن طفولته قائلاً: "كنت تخين وما زالت تخين وكنت غلبان جدا، وأنا كنت بلعب في الشارع وكنت بزعل من تنمر زملائي بسبب التخن، وكنت بلعب على سطح العمارة بسبب مضايقات الأولاد وعندما كبرت نزلت الشارع ولعبت وكانت أيام شقاوة.

وعن مدرسة إمبابة الثانوية بنين قال أحمد فتحي: "تعرضت لموقف كوميدي كان هناك رجل كبير في السن واعتقدت إنه المدرس ولكنه طلع طالب بقاله 18 سنة في المدرسة وده كان الزعيم".

وعن طبيعية شخصيته قال أحمد فتحى: "أنا خجول وطيب ومنطوي بعض الشىء منذ الصغر، وعندما دخلت الجامعة كنت أعانى من إنى تخين واتريقوا عليا وقتها".

وعن جيرانه بحى إمبابة قال: الفنان محمد هنيدي كان جارى، ولكننا لم نكن على معرفة ببعض كان هو ساكن فى أول الشارع وأنا في آخر الشارع".