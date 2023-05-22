شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد فتحي: زوجتى صبرت معى 11 سنة فى شقة 50 متر فى إمبابة وربنا كرمنا مع بعض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حل الفنان أحمد فتحى، ضيف في برنامج "واحد من الناس" للإعلامى عمرو الليثى، المذاع على شاشة الحياة وتحدث عن زواجه قائلاً: كنت مع صديقي وكان بيتجوز ورشح لى أخت مراته، وأشار عليا أن أرتبط بها واتقابلت معاها والحمد لله كان لنا نصيب أننا نرتبط، وشقتي كانت 50 مترا وحماتي كانت مش راضية عن وضع بنتها الصعب، وزوجتي قنوعة وراضية وقعدت 11 سنة معايا في شقة بإمبابة، وربنا كرمنا معا وهي الحب الأول في حياتي.

وأضاف فتحى خلال لقائه مع الإعلامى عمرو الليثى ببرنامجه "واحد من الناس" المذاع على شاشة الحياة، أي فلوس بديها لمراتي وهي من تدير البيت، ووجه رسالة إلى زوجته نسرين، قائلاً: "أنا متشكر جدا واستحملتي معايا كتير".

وعن عيوبه قال أحمد فتحى، أنا عصبي وعشوائى وأحب عملي جدا، وأنا دائما أجلس في البيت أو مع أصدقائي، وأقرب صديق من خارج الوسط الفنى علي كمالو والأقرب من الوسط بيومي فؤاد ومعتز التوني والمخرج أحمد الجندى وشيكو وهشام ماجد ومحمد امام وشادي علي، وأنا بحب أقعد مع نفسي وسري دائما مع زوجتي نسرين".