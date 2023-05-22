شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد فتحى: "مريت بظروف صعبة في بداية حياتى واشتغلت على عربية كبدة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حل الفنان أحمد فتحى، ضيف في برنامج "واحد من الناس" للإعلامى عمرو الليثى، المذاع على شاشة الحياة وتحدث عن مشواره واجتهاده منذ طفولته قائلاً: "اشتغلت وأنا في سياحة وفنادق على عربية كبدة لمدة أسبوع، وبعدها اشتغلت في بيع الكتب، وبعدها اشتغلت في فندق شهير، ولأول مرة أتحدث أنني اشتغلت مندوب مبيعات في شركة شيوكولاتة شهيرة.

وأضاف أحمد فتحى: "أنا وسامح حسين زملاء دفعة واحدة وكافحنا كثيرا في حياتنا، وكنت بحلم كثيرا في حياتي اني أمثل وأعشق التمثيل، ومع فترة الزواج مبقتش بشتغل في التمثيل ومعرفش أروح لحد أطلب منه يشغلنى وسافرت للخارج، وكنت ببيع تليفونات وتركت التمثيل لمدة سنة ورجعت من تجربة مريرة في السفر وكان عليا ديون".

و تابع أحمد فتحى: "رجعت مرة أخرى للتمثيل وسددت ديوني، وهناك لحظات صعبة في حياتي ومن كتر القهر وكأني في سجن وفي يوم أخدت قرار وقلت لمراتي أنا ظروفي صعبة وانتي ليكي مطلق الحرية أن تنفصلي لأن ظروفي صعبة وأنا مصمم على استكمال التمثيل، ولكنها قالت أنا معاك".

وتابع أحمد فتحى: "الحمد لله ربنا كرمنى كثيراً ورجعت التمثيل واشتغلت في دور صغير يتبعه دور ثم جاءت مرحلة السينما وربنا كرمني وأول محطة "بنات العم" وكانت بداية شهرتي.