خمنوا من يكون هذا الطفل أصبح اشهر فنان مصري وزوجته مطربة شهيرة.. قوي الملاحظة سيتعرف عليه!

كتب امير فتحي في الاثنين 22 مايو 2023 12:50 صباحاً - انتشرت صورة على صفحات السوشيال ميديا خلال الأيام الماضية لفنان مصري يعرفه الجميع، وتعود الصورة لأيام طفولة للفنان، حيث تفاعل المتابعين معتبرين أن ملامحه ليست مختلفة تمامًا

ولكن الكثير ممن شاهد الصورة لم يعرف هذا الفنان إلا أن أقوياء الملاحظة تمكنوا من التعرف عليه بعد وقت من التركيز والتفكير من سيكون الفنان

صورة من طفولة إيهاب توفيق

الصورة هي للمطرب المصري إيهاب توفيق، واحد من أشهر مطربي فترة التسعينات وولد في عام 1966 ووالده هو المخرج أحمد توفيق والدته هي السيدة سوزان وهو الابن الوحيد لهما بعد وفاة شقيقه محمد الأصغر منه

صورة نادرة من طفولة إيهاب توفيق

ويعتبر الفنان المصري إيهاب توفيق واحدًا من الشخصيات الفنية البارزة والمعروفة بـ مصر والذي يمتلك الكثير من الأعمال الفنية الغنائية المميزة التي زادت من شهرته الكبيرة في جميع أنحاء الوطن العربي.

من هو إيهاب توفيق؟

هو واحد من أشهر مطربي فترة التسعينات ولد في 7 يناير عام 1966، اسمه الكامل هو (إيهاب أحمد توفيق محمد مصطفى) وهو من مواليد محافظة الدقهلية، برع في الغناء منذ صغره وكان يغني في الحفلات المدرسية منفرداً وورائه زملائه، أتقن العزف على آلة العود على يد صديق والده وهو طفل في التاسعة من عمره، كان دائماً يغني لأم كلثوم وعبد الوهاب وكان لديه قدرة فائقة على حفظ الأغاني.

التحق بمعهد الفن والموسيقى وكان من التلاميذ المتفوقين لذلك أصبح معيدًا في المعهد بعد تخرجه، نصحه زملائه أن يشارك في برنامج المواهب والذي كان نقلة في حياته، شارك في المسابقة وكان من ضمن طاقم لجنة التحكيم الموسيقار الكبير محمد عبد الوهاب وبالفعل فاز بالمركز الأول وأشاد بصوته عبد الوهاب وهو من منحه هذا الاسم الذي أصبح من أشهر الأسماء للمطربين في مصر والوطن العربي.

البداية الفنية لإيهاب توفيق

أطلق الفنان المصري إيهاب توفيق أول أغنية له بعنوان “بحبك يا اسمراني” والتي تم طرحها في الأسواق عام 1989 وكانت هي بداية انطلاقته في الغناء لأنها حققت نجاحاً كبيراً ومازال يتذكرها الجمهور حتى الآن، قدم بعد ذلك أول ألبوم غنائي له بعنوان “اكمني” ثم توالت أعماله ونجاحاته فقدم العديد من الأغاني التي أحبها الجمهور ومن أشهر أغانيه أغنية “الأيام الحلوة”، “العالم منتهاش”، “تترجى فيا”، “يا سلام يا سلام” وغيرهم.

ألبومات إيهاب توفيق

أما ألبوم “سحراني” كان له نجاح كبير جداً وتم طرحه في الأسواق عام 1998، وحقق الألبوم مبيعات وصلت إلى 500 ألف ألبوم في مصر وذلك في فترة قصيرة لم تتعدى الأسبوعين، حصل إيهاب توفيق على شهادة الدكتوراه في عام 2001، وقدم مع شركة روتانا ثلاثة ألبومات ومنها ألبوم “اسمك ايه” والذي قام بتصوير أغنية منه على طريقة الفيديو كليب هي أغنية “عامل عملة” والتي حققت نجاحاً كبيراً،

وآخر ألبوماته الغنائية كان بعنوان “كل يوم يحلو” والذي تم طرحه عام 2016 وقام بإنتاجه على نفقته الشخصية وغاب عن الساحة الفنية ولم يقدم ألبومات ولكنه يقدم أغاني منفردة، وفي سبتمبر عام 2020 طرح أغنية وطنية جديدة بعنوان “100 تحية” وهي مهداة للجيش المصري في ذكرى حرب أكتوبر.

زوجة إيهاب توفيق

والفنان إيهاب توفيق يبلغ من العمر حاليًا (56 عامًا) وما لا يعرفه الجمهور أنه متزوج من الفنانة والمطربة اللبنانية ندى رزق؛ وهي من أبرز المطربين في مجال الغناء منذ التسعينيات، تزوجت من إيهاب توفيق ورُزقت منه بطفلين توأم عام 2008 هما (أحمد ومحمود)، كما أنها رزقت بفتاة عام 2014 وأطلقت عليها اسم (نورين).

حقيقة مرض أبناء إيهاب توفيق

لدى الفنان غهاب توفيق نجلين توأم هما أحمد ومحمود ثم رزق بابنته نورين في عام 2014، ولكنه في أحد اللقاءات تحدث عن عائلته وذكر في الحديث زوجته وأبنائه وصرح أنهم مرضى ويتلقون العلاج في الولايات المتحدة الأمريكية منذ أكثر من 3 سنوات، صرح أنه يتعامل مع أولاده برفق ويدللهم لأن كما ذكر: “صحتهم على قدهم” ورفض الحديث عن أي تفاصيل تخص مرضهم أو مما يعانون، ولكنه مرض نادر كما ذكرت بعض المصادر.

أحدث ظهور لـ إيهاب توفيق

وكان آخر ظهور للفنان إيهاب توفيق قبل أيام في حفل زفاف نبيلة إبنة صديقه الفنان حميد الشاعري، قدم الأول العديد من الأغاني وسط وجوه تملاها الفرحة والسعادة. كما حضر حفل الزفاف عددا من نجوم الفن والغناء، منهم يسرا وأحمد زاهر وشذى، ساندي، تامر حسين، نصر وهاني محروس، وعدد كبير من الملحنين والشعراء والفنانين.

أحدث أغاني إيهاب توفيق

وطرح تامر عاشور مؤخرا أغنية بحبك وخايف عبر قناته على الـ يوتيوب والأغنية من كلمات محمد الشافعى، وألحان إسلام رفعت.

وكان المطرب إيهاب توفيق قد طرح أحدث أغنياته التى تحمل اسم “ليكى عندى”، على موقع “يوتيوب” وباقى منصات مواقع التواصل الاجتماعى، والأغنية من كلمات تامر حسين وألحان عزيز الشافعى وتوزيع وسام عبد المنعم.

أغنية “ليكى عندى” هى الأغنية الثانية للفنان إيهاب توفيق فى أقل من شهر، حيث طرح مؤخرا أغنية “باشا”، والتى تم تصويرها على طريقة الفيديو كليب، حيث يتماشى إيقاعها مع أجواء الصيف من ناحية اللحن والتوزيع الموسيقى.

“باشا” تم تصويرها فى دبى، ومن إخراج عادل سرحان، وكلمات محمد شكرى وألحان بينو وتوزيع مانسي.

وكان الفنان إيهاب توفيق قد أحيا حفلا غنائيا فى لبنان، وقدم خلال الحفل باقة مميزة من أشهر أغنياته المحببة لدى جمهوره، وذلك ضمن الحفلات التى يحييها نجوم الغناء والطرب فى مختلف الأماكن بمناسبة الصيف.

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