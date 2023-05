شكرا لقرائتكم خبر عن فيلم Fast X يسعى لتحقيق 67 مليون دولار فى دور العرض الأمريكية قبل نهاية الأسبوع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يسعى الفيلم الجديد "Fast X" والجزء العاشر من سلسلة أفلام السرعة "Fast and Furious"، لتحقيق إيرادات تصل إلى 67.25 مليون دولار في شباك التذاكر قبل نهاية هذا الأسبوع في شباك التذاكر الأمريكى، وفقًا للتقرير الذى نشر على موقع "variety".

وذلك بعد أن حقق فيلم السباقات Fast X، إيرادات وصلت إلى 28 مليون دولار يوم الجمعة من 4046 دار عرض أمريكية، وهذا يضع الجزء العاشر من سلسلة " Fast and Furious" في المرتبة السابعة من حيث أعلى ظهور في شباك التذاكر، بين فيلم "F9: The Fast Saga" الذى طرح عام 2021 وحقق 70 مليون دولار، وفيلم "Hobbs and Shaw" الذى طرح في عام 2019 وحقق 60 مليون دولار.

على الصعيد العالمى، يتطلع فيلم Fast X لتحقيق أكثر من 250 مليون دولار في عطلة نهاية الأسبوع الافتتاحية في شباك التذاكر حول العالم، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع "variety".

وستظهر ابنة الممثل العالمى الراحل بول واكر، ميدو واكر، في الجزء العاشر من سلسلة Fast and Furious الذى سيطرح تحت اسم Fast X، ولم تكشف شركة Universal Pictures المنتجة عن دورها، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع "nme".

وصرحت واكر قائلة:" طرح أول فيلم من سلسلة Fast and Furious عندما كان عمري عام واحد فقط، لقد نشأت وأنا أشاهد والدي، وفان ديزل وفريقهم على الشاشات، وبفضل والدي، ولدت في عائلة Fast and Furious ، ولا أصدق الآن أنني سأكون معهم أيضًا، مع أولئك الذين كانوا حولى لرؤيتي أكبر"

وأنهت واكر حديثها قائلة:"أنا محظوظة جدًا لأكون قادرة على تكريم إرث والدي ومشاركته معه إلى الأبد، وأحبكم جميعًا كثيرًا".