شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد فتحى: تعرضت للظلم والقهر فى الوسط الفنى وأحدهم قال "مش بيعرف يمثل" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حل الفنان أحمد فتحى، ضيفا في برنامج "واحد من الناس" للإعلامى عمرو الليثى، المذاع على شاشة الحياة، وقال الفنان أحمد فتحي: أنا مستعد أرمي نفسي فى النار وأضحي بحياتي من أجل زوجتي نسرين.

وأضاف أحمد فتحى: "أكره الظلم والقهر وتعرضت لذلك في حياتي، وبخاصة في مجال التمثيل، لدرجة أن هناك ناس كانت بتقول الواد ده حمار مش بيعرف يمثل، وأكره أن أرى مواهب لا تأخذ فرصة لأسباب غير فنية".

وتابع: "كنت أقدم عملا فنيا مع النجم نور الشريف وكانت هناك سيدة قامت برفع صوتها وزعقت له والنجم نور الشريف غضب بشدة ودعمني".

وعن دور العفريت فى فيلم الحرب العالمية الثالثة قال أحمد فتحى: "كانوا بيرشوني لمدة ساعة ونص باللون الأخضر وأقعد 3 ساعات حتى أزيل هذا اللون".

وعن أمنيته قال أحمد فتحى: "أتمني أن أقدم دورا لذوى الاحتياجات الخاصة ونفسى أعبر عنهم وأقدم شخصيتهم في فيلم يبرز حجم ما يتعرضون له من قهر وتنمر".