شكرا لقرائتكم خبر عن "حكم نهائى" على مسرح نهاد صليحة الإثنين المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستضيف مسرح نهاد صليحة بأكاديمية الفنون العرض المسرحي "حكم نهائي"، وذلك في الفترة من الإثنين 22 حتى الخميس 25 مايو الجاري.

العرض من تأليف أحمد الأباصيري، ودراماتورج وإخراج رضوى الشريف، ومن إنتاح الهيئة العامة لقصور الثقافة -الإدارة المركزية- الإدارة العامة للمسرح، من خلال فرع ثقافة الجيزة بإقليم القاهرة الكبرى وشمال الصعيد.

ويدور العرض حول 7 سجينات داخل زنزانة، ويستعرض من خلالهن القضايا الخاصة بهن، من حيث البعد النفسي والفكري، ويطرح العرض سؤالًا هامًا، ماذا لو هناك فرصة ثانية؟.

يشارك في بطولته سمية الإمام، مروج جمال، هبة قناوي، مريم الجندي، نادية نبيل، شاهندا عبدالعزيز، محمد العرجاوي، محمود البنا، رضوى الشريف، تصميم ديكور وملابس شهد أشرف الشهيرة بـ"دهب"، تصميم دراما حركية مي إبراهيم، مكياج لمياء محمود، تأليف موسيقي حازم الكفراوي، هندسة صوتية محمد الكاشف، تصميم إضاءة وليد درويش، مخرج منفذ ندى غنيم، تأليف أحمد الأباصيري، دراماتورج وإخراج رضوى الشريف.