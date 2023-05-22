بالبرتقالي.. هنادي مهنا تحتفل بزفاف خالتها في شوارع فرنسا والجمهور يشيد بجمالها اللافت! – (صور)

كتب امير فتحي في الاثنين 22 مايو 2023 02:43 صباحاً - احتفلت الفنانة هنادي مهنا بزفاف خالتها في فرنسا، برفقة كل من والدتها ووالدها الموسيقار هاني مهنا وزوجها أحمد خالد صالح.

ونشرت هنادي، الصور والفيديوهات عبر ستوري حسابها على إنستجرام، وظهرت فيها وهي بحفل الزفاف.

ومن ضمن الصور التي نشرتها “هنادي” صورة تجمعها بوالدتها وخالتها وهي تقوم بوضع اللمسات الأخيرة على فستان الزفاف.

وخلال الصور ظهرت والدة هنادي مهنا مرتدية بدلة نسائية أنيقة جاءت باللون الوردي الفاتح، وأسفلها قميصًا باللون الأبيض، مع تسريحة شعر انسيابية، وظهر زوجها أحمد خالد صالح ببدلة كاجول باللون الرمادي.

إطلالة هنادي مهنا

ونشرت هنادي صورة لإطلالتها أثناء تواجدها في فرنسا لحضور زفاف خالتها، وظهرت خلالها بإطلالة صباحية متميزة حيث ارتدت فستان فضفاض وذو تصميم بسيط من الستان، جاء باللون البرتقالي، ويتوسطه رابطة من منطقة البطن باللون الفوشيا الداكن، مع اعتمادها على تسريحة الشعر الانسيابي المموج ولمسات بسيطة من الماكياج.

وتضمنت الصور التي نشرتها “هنادي” تواجدها بصحبة زوجها الفنان أحمد خالد صالح الذي حرص على أن يكون برفقتها إلى جانب والدها الموسيقار هاني مهنا ووالدتها وخالتها وهم يستعدون لمراسم حفل الزفاف.

خلافات هنادي مع زوجها أحمد خالد صالح

وكانت الفنانة هنادي مهنا قد سخرت من شائعات إنفصالها عن زوجها أحمد خالد صالح قائلة: “الموضوع مضحك ويضحكني أوي وقلت كويس أنهم مشغولين في الكلام وده ومتخيلينا أننا بينا خلافات أحسن ما يحسدونا”.

وردًا على سؤال الاعلامية لميس الحديدي هل تشعر بالغيرة على زوجها تابعت خلال لقاء خلال برنامج ” كلمة أخيرة ” الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة ON”: اكيد زي كل البني آدمين بس مش بتخانق وهو بيغير عليا في حدود الطبيعي”.

وكشفت أنها أحيانا تقوم بفتح موبايل زوجها لكن ليس لشيء سوى لاخذ صور بعينها أو خلاف ذلك وأن “الباسورد” خاصته بحوزتها قائلة: “مش عشان حاجة بفتح موبايله عشان بس لو هكلم حد أو عايزة صور وهو مش بيغيره لانه معندوش حاجه يخبيها سيبه زي ماهو”.

ووجهت الحديدي لها سؤال: تعملان سوياً في المجال الفني هل لو نجح أحدكما أكثر من الآخر من الممكن أن يولد غيرة قالت:”بالعكس مفيش مجال للمنافسة بين راجل وست لكن على أية حال أتمنى أني نجح أكثر ببقى فرحانه لما ينزله حاجه وبكون متحمسه في دعمه وكأن الدور لي”.

مسلسل كشف مستعجل

وعرض لـ هنادي مهنا مؤخراً “مسلسل كشف مستعجل” ضمن موسم دراما رمضان 2023 الماضي، وشارك ببطولته مجموعة من الفنانين بينهم مصطفي خاطر، محمد عبدالرحمن، إلهام وجدي.

ويتكون مسلسل “كشف مستعجل” من 15 حلقة فقط، وتدور أحداثه حول شخصية شيف” مصطفى خاطر” يعمل بأحد المطاعم وتدهورت حالته بعد انفصاله عن زوجته، ثم يلتقي بـ “نانو” هنادي مهنا، وهي ممثلة ومغنية مهرجانات تحاول الوصول إلى الشهرة ويقع في حبها ويظل يطاردها حتى وقعت في حبه، وتوافق” نانو” في نهاية الأمر على الزواج منه.

يُذكر أن، هنادي مهنا تشارك أيضا في “مسلسل بيضة دهب” بطولة الفنان صلاح عبدالله، إسلام إبراهيم، نانسي صلاح، سامي مغاوري، تأليف إسلام إبراهيم وإخراج مصطفي فكري ولم يتم الإعلان عن الموعد النهائي لعرضه على الشاشة.

الخليج 365

الخليج 365