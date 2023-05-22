وفاة علا غانم بشكل مفاجئ عن عمر يناهز 51 عامًا تُشعل الوسط.. وأول تعليق لنقابة المهن التمثيلية!

كتب امير فتحي في الاثنين 22 مايو 2023 02:43 صباحاً - انتشرت خلال الساعات القليلة الماضية أنباء عن وفاة الفنانة علا غانم، على خلفية تدهور حالتها الصحية نتيجة تعرضها لأزمة نفسية بسبب تصاعد حدة الخلافات العائلية مع زوجها، ويتساءل عدد من جمهور الفنانة عن حقيقة وفاة علا غانم.

أشرف زكي يكشف حقيقة وفاة علا غانم

و سرعان ما أكد الدكتور أشرف زكي رئيس نقابة المهن التمثيلية: على أن جميع تلك الأنباء كاذبة وشائعات ليس أكثر ولا يجب الإلتفات إليها على الإطلاق، حيث أن علا تستعد حاليًا لإطلاق مشاريع فنّية جديدة.

أول تعليق لـ علا غانم

من جانبها، ردت الفنانة علا غانم على شائعة وفاتها التي انتشرت منذ ساعات على مواقع التواصل الاجتماعي وهو ما أثار جدلًا كبيرًا، مؤكدة أنها بخير وحية ترزق.

علا غانم على سرير المستشفى بعد اعتداء زوجها عليها بالضرب

وقالت علا غانم في تصريحات محلية: أنا الحمد لله، كله بخير وحية أرزق، بس للأسف عايشين وسط مجتمع بيسبب للبني آدم كتر القهر والظلم ويموت، لحد دلوقتي بره بيتي وداخلة في الخمس شهور.

حسبي الله ونعم الوكيل في كل واحد ياخد شقى ست

وتابعت علا غانم: الرئيس بيعمل مجهودات علشان يخلي البلد بلا فساد وأنا ثقتي في ربنا والقضاء ثم في قيادة بلدي ليس لها مثيل، وحسبي الله ونعم الوكيل في كل واحد ياخد شقا ست، عايشين جوه بيتي وبينهشوا في هدومي ودهبي وكل حاجة، أنا فيه غرب جوه بيتي.

علا غانم وزوجها عبدالعزيز لبيب

الدنيا اتقلبت علشان شاكوش طرد مراته من شقتها

وواصلت علا غانم: الدنيا اتقلبت علشان شاكوش طرد مراته من شقتها وخد شبكتها، وسرق وصل أمانة طيب واللي اتسرق منها كل حاجاتها عادي وشقا عمرها عادي؟ هل ده منطقي.

علا غانم وزوجها عبدالعزيز لبيب

وردت نقابة المهن التمثيلية على شائعة وفاة علا غانم، وقالت في بيان عبر صفختها الرسمية: لا صحة لما يتم تداوله، والأخبار الصحيحة سوف تذكر من خلال جروب نقابة المهن التمثيلية أو الصفحة الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

أزمة علا غانم مع زوجها

كانت الفنانة علا غانم دخلت في أزمة كبيرة تصاعدت حدتها مع زوجها، رجل الأعمال عبد العزيز حسن لبيب، حتى انتقلت إلى وسائل الإعلام وسط تصريحات وهجوم متبادل بين الطرفين.

وكانت الأزمة بدأت بعد مطالبة الفنانة علا غانم بحمايتها من زوجها، إلا أن الأخير خرج في تصريحات إعلامية، اتهم فيها الفنانة بأنها اعتدت عليه بضربه بزجاجة على عينه، مشيراً إلى أن والدة الفنان اعتدت عليه هي الأخر بضرب بقطعة حديدية على ذراعه الأيمن.

واتهم رجل الأعمال زوجته الفنان علا غانم بتعاطي المخدرات أو المشروبات الكحولية، كما تقدم ببلاغ إلى الجهات الامنية بالواقعة للتحقيق في الأمر، وانتقلت القضية إلى النيابة.

بينما علقت الفنانة علا غانم على اتهامات زوجها بالمطالبة بحمايتها منه، مشيرة في تصريحات إعلامية لها أنه تختبئ في الوقت الحالي في مكان لا يمكنها الافصاح عنها خوفاً من أن يلحقها أذى.

علا غانم تستعد لفيلم أولاد حريم كريم

يُذكر أن الفنانة علا غانم تستعد لعمل سينمائي جديد وهو فيلم أولاد حريم كريم، الذي يعتبر الجزء الثاني من فيلم حريم كريم، الذي عرض عام 2005 ويشاركها البطولة كل من: الفنان مصطفى قمر، بسمة، وهاني سرحان، وتيام مصطفى قمر.

يمثل الفيلم عودة الفنانة علا غانم إلى الشاشات بعد أن توقفت عن العمل الفني لعدة سنوات لأسباب شخصية، بعد أن فشلت في العودة بسبب تجربة درامية تسمى “توها” وكان من المقرر عرضها في موسم رمضان لكن لم تتح له الفرصة.

وفي تصريحات سابقة للفنان مصطفى قمر، قال إن الفنانة ياسمين عبد العزيز لن تشارك في الجزء الجديد ، وستشارك الفنانة بشرى.

ولا يزال الفيلم يحتفظ بعدد من الشخصيات من الجزء الأول منهم مصطفى قمر وخالد سرحان وداليا البخاري وبسمة وغيرهم ، وقد بدأت الأسرة العاملة بالفعل في تصوير الفيلم قبل أيام.

يُشار إلى أن آخر أعمال الفنانة علا غانم كان فيلم “خط الموت” لعام 2019 من إخراج محمد عادل وبطولة أحمد صلاح حسني وريم البارودي.

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