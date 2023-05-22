شكرا لقرائتكم خبر عن جون ليجند وكريسى تيجان بأناقتهما المعتادة أثناء التسوق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يمتاز الثنائى جون ليجند وزوجته كريسى تيجان باختيارات أزيائهما المميزة، حينما يظهرا سويًا، وهو ما ظهر مؤخرًا حينما تميزا خلال سيرهما أثناء ذهابهما للتسوق في بيفرلي هيلز خلال وقت سابق من الأسبوع الماضى.



جون وكريسى

وكان الثنائى جو ليجند وكريسى تيجان كشفا عن استقبالهما أحدث مولود لهما فى الـ 20 من يناير العام الجارى، وشاركا أول لقطة لمولودتهما الجديد من خلال صورة ظهرت فيها المولودة بصحبة أشقائها الأكبر سناً.

وتأتى ولادة كريسى تيجان بعدما شهدت معاناة فى أكتوبر من عام 2021، أى قبل مرور سنة ونصف، حينما فقدت جنينها، بعد 20 أسبوعا من الحمل.

وهو الأمر التى استرجعت ذكرياته مؤخرًا حينما كشفت كريسي تيجان عن قيامها باصطحاب صندوق يحمل رفات ابنها المتوفي "جاك" الذي فقدته بعد 20 أسبوعًا من الحمل نتيجة انفصال المشيمة في سبتمبر 2020، وذلك خلال سفرها بأي مكان مع طفليها لونا 5 سنوات، ومايلز 3 سنوات، مؤكدة أن أبناءها يطلبون ذلك باستمرار.