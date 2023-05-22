غادة عبدالرازق تتعرض للسخرية بعد نشرها هذه الصورة!

كتب امير فتحي في الاثنين 22 مايو 2023 03:50 صباحاً - تعرضت الفنانة المصرية غادة عبدالرازق لموجة من السخرية بعد نشرها عبر حسابها على انستغرام صورة جديدة لها أثناء رحلتها في فرنسا، حيث استخدمت تقنية “الفوتوشوب” لتعديل جسدها.

ولم تكترث الفنانة المصرية لردود الفعل الساخرة على الصور، وأبقتها كما هي عبر صفحتها الخاصة على “إنستغرام”، فيما طالبها البعض بحذفها حتى لا تصل لحد السخرية.

وأبدى الجمهور استغرابه لعدم قدرة بعض الفنانيين على استخدام تقنية “الفوتوشوب” لتعديل صورهم، بينما فنانون آخرون يستخدمونه بشكل متقن.

وعلق المتابعون على تلك الصور قائلين: “عمرك شفت شي حيط عم يبكي، الحيطه تبكي في الزاويه، فوتوشوب السيراميك اتعوج،، ليش الفوتوشوب والتنحيف،، فوتوشوب بربع جنيه،، انتي أصلاً مش محتاجة فوتوشوب حرام الي بتعمليه بنفسك”.