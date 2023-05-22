شكرا لقرائتكم خبر عن اتجاه لرفع فيلم "مغامرات كوكو" من السينمات لاستقبال الأفلام الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يدرس المسئولون عن السينمات رفع فيلم مغامرات كوكو من أغلب السينمات وذلك لاستقبال الأفلام الجديدة، حيث من المقرر أن يطرح فيلم "شوجر دادى" يوم 24 من الشهر الحالي كما من المقرر طرح فيلم "رهبة" للنجم أحمد الفيشاوى، كما أن فيلم مغامرات كوكو حقق إيرادات ضئيلة وسجل حتى الآن 2 مليون ونصف المليون منذ طرحه في دور العرض بموسم أفلام عيد الفطر المنصرم .

وتستقبل دور العرض أفلام جديدة خلال شهر مايو الجارى، والبداية بفيلم الصف الأخير الذى انطلق الأربعاء الماضى، وهو بطولة بيومي فؤاد وتيام قمر ياسر الطوبجي، محمد عبد العظيم، أمجد عابد. الفيلم قصة وسيناريو شريف محسن، مي زيادي، علاء حسن، وحوار علاء حسن. من إخراج شريف محسن، وتدور الأحداث حول شاب قليل الخبرة بالحياة وينظر لكل ما حوله من زاوية واحدة. يخوض رحلة من يوم واحد تقلب كل المفاهيم لديه رأساً على عقب.

فيلم "شوجر دادى" أيضًا منتظر طرحه يوم 24 مايو الجارى وهو تأليف لؤى السيد وإخراج محمود كريم وبطولة ليلى علوي، حمدي الميرغني، بيومى فؤاد، مى الغيطى، فرح الزاهد، محمد محمود، مصطفى غريب وجوهرة عدد آخر من الفنانين، ويشهد الفيلم أول تجربة تمثيل حقيقية للراقصة جوهرة وبشكل مختلف عن دور الراقصة التقليدية وعودة تامر هجرس إلى شاشة السينما بعد غياب 5 سنوات.

ثانى الأفلام المقرر عرضها الشهر المقبل، رهبة الذى ينطلق يوم 24 مايو أيضاً، والفيلم بطولة أحمد الفيشاوى، نسرين أمين، محمد لطفى، ثراء جبيل، سماء إبراهيم، محمود البزاوي، محمد القس، إسماعيل فرغلي ومصطفي غريب، وعدد آخر من الفنانين وهو من تأليف محمد علام وإخراج رضا عبدالرازق، وتدور أحداثه في إطار شعبي حول شخصية شاب يدعى سيد وهى الشخصية التى يقدمها الفنان أحمد الفيشاوي في العمل وهو يعيش في حارة شعبية وكل أهلها يخافون منه.