شكرا لقرائتكم خبر عن اختار اسمها الفنى عبدالسلام النابلسى وتميزت بصوتها.. عيد ميلاد مها صبرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحل اليوم الإثنين، ذكرى ميلاد الفنانة مها صبرى حيث إنها من مواليد 22 مايو، كانت تتمتع بصوت رقيق وتميزت بوجهها الجميل اسمها زكية فوزي واختار لها اسمها الفني الفنان عبد السلام النابلسى.

بدأت مها صبرى حياتها الفنية حين اكتشفتها المنتجة مارى كوينى عام 1959 فى فيلم "أحلام البنات" وتوالت عليها الأعمال الفنية بعد ذلك تزوجت في سن صغيرة من رجل يكبرها ثم تزوجت من تاجر ميسور أنجبت منه منه ابنتيها "نجوى" و"فاتن" ثم كان آخرهم على شفيق وهو مسئول في مكتب المشير عبد الحكيم عامر حيث عوقبت بسببه وتم منعها من الغناء والظهور حتى تدخلت أم كلثوم.

ومن أشهر الأعمال السينمائية التى شاركت بها كانت فيلم لقمة العيش، وفيلم حكاية غرام، وفيلم إسماعيل يس فى السجن، وحسن وماريكا، ومنتهى الفرح، وحكاية العمر كله، وعودة الحياة، وأحلام البنات، وبين القصرين.

أشهر أغنيات مها صبرى هي أغنية "ما تزوقينى يا ماما" والتي تعد من أشهر أغانى الأفراح منذ وقت غنائها لها وحتى وقتنا الحالي وللفنانة مها صبرى العديد من أغنيات الحب والرومانسية منها، "دق يا قلبى دق" وهى من كلمات فتحى قورة وألحان فريد الأطرش، وأغنية "يا ناس ياهو" من كلمات حسين السيد وألحان فريد الأطرش، "الدلال كله" من كلمات عبد الوهاب محمد وألحان بليغ حمدى، و "قد ايه حبيتك" من كلمات محمد حلاوة وألحان محمد الموجى، وأغنية "وحشنى كلامك"، واغنية "غلاب الهوى غلاب" وفى 1988 اكتشفت إصابتها بقرحة المعدة، وظلت تعانى منها لأربع سنوات إلى أن توفيت.