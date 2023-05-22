شكرا لقرائتكم خبر عن ذكرى شعبان حسين.. من بكالوريوس الزراعة للتألق بأكثر من 100 عمل فنى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتزامن اليوم الإثنين مع ذكرى الممثل الراحل شعبان حسين الذى توفى زى النهاردة الـ22 من مايو، عقب مسيرة طويلة شارك فيها خلال العديد من الأدوار واضعًا فيها بصمته بأعمال اختلفت ما بين الكوميديا والتراجيديا، وذلك بسبب موهبته التى أهلته للعب ألوان عديدة سواء على خشبة المسرح أو في السينما والدراما.

قدم الفنان الراحل طوال مسيرته الفنية التى قاربت على الـ50 عامًا، ما يقرب من 111 عملًا فنيًا ناجحًا لاقت إعجاب محبيه، وتنوعت ما بين أفلام ومسرحيات ومسلسلات.

شعبان حسين من مواليد 24 نوفمبر 1940 وحصل على بكالوريوس الزراعة، من ثم عمل فى مسرح الدولة منتصف الستينات ليبدأ كفاحه الفنى الذى كان يبحث فيه عن مناقشة العديد من القضايا السياسية والاجتماعية، ثم جاءت انطلاقته الحقيقية على يد صديق عمره، ورفيق كفاحه مع النجم محمد صبحى خلال الأعمال المسرحية التى قدمها معه ،وكانت بداية التعاون عام 1987 من خلال المسلسل الشهير "سنبل بعد المليون".

وتعد أشهر أعمال شعبان حسين الدرامية، التى قدمها أجزاء المسلسل الكوميدى الشهير "يوميات ونيس"، عندما قدم دور رجل الأعمال "ثروت"، الذى يتباهى بمقتنياته، ومن أشهر أعماله السينمائية "العميل رقم13" و"ناصر 56 "و"جواز بقرار جمهورى"و"الطائرة المفقودة".