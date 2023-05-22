شكرا لقرائتكم خبر عن محمد رمضان يقدم شخصية "دراجون Dj" فى فيلمه الجديد "ع الزيرو" بعيد الأضحى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهى النجم محمد رمضان من تصوير أغلب مشاهد فيلمه الجديد "ع الزيرو" وتشارك في بطولة الفيلم تالنجمة نيللى كريم، من إخراج ماندو العدل، وتأليف مدحت العدل، حيث من المقرر أن يعرض الفيلم في موسم عيد الأضحى، ويقدم رمضان خلال أحداث الفيلم حمزة دراجون" ومعه مريم (نيللى كريم) الطفل يوسف، حيث يعمل دراجون دى جى في الأفراح.

فيلم ع الزيرو بطولة محمد رمضان، نيللى كريم، جومانا مراد، خالد الصاوى، شريف دسوقى، الطفل منذر مهران، راشد محمد وعدد آخر من الفنانين جارى الإعلان عن أسمائهم وتأليف مدحت العدل وإخراج ماندو العدل، ويناقش الفيلم قضية هامة إذ يتطرق إلى قضية مافيا الأعضاء البشرية في إطار اجتماعى انسانى تشويقى.

ويعرض لمحمد رمضان حاليًا في السينمات فيلم "هارلى" ويشارك في بطولته مى عمر، محمود حميده، أحمد داش، مي كساب، إسماعيل فرغلي، حسني شتا، وإنتاج سامر المحضر، وإخراج حمد سمير وتأليف محمد سامي ومحمد سمير مبروك، ومدير تصوير أحمد عبدالقادر، وتدور أحداث الفيلم فى إطار أكشن حول هارلي مهندس الميكانيكا من الخليج مع عائلته لاستكمال دراسته بمصر، ويقوده ذكائه وسرعته إلى العمل مع إحدى العصابات، ويصبح العنصر الأبرز والأقرب إلى زعيم العصابة.

وقدم محمد رمضان في رمضان الماضى مسلسل "جعفر العمدة" وشارك في بطولته زينة، هالة صدقى، إيمان العاصى، مى كساب، منة فضالى، أحمد داش، منذر رياحنة، عصام السقا، فريدة سيف النصر، مجدى بدر، أحمد فهيم، فتوح أحمد سلوى عثمان، فريدة سيف النصر، جورى بكر، طارق النهرى، أحمد عبد الله، احسان الترك وضيف الشرف بيومى فؤاد، ومن تأليف وإخراج محمد سامى، وشارك فى السيناريو والحوار مهاب طارق وإنتاج شركة ميديا هب سعدى – جوهر برعاية المتحدة للخدمات الإعلامية.