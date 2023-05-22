كتب امير فتحي في الاثنين 22 مايو 2023 09:50 صباحاً - رد الفنان المصري محمد رمضان، بسخرية على مواطنه الفنان خالد سرحان بسبب صورته مع الدولارات المثيرة للجدل.

وشارك رمضان صورة ساخرة قام بتركيبها بجوار خالد سرحان داخل الميكروباص على صفحته الشخصية على انستغرام.

وقام خالد سرحان بمشاركة منشور محمد رمضان على صفحته الشخصية على الفايسبوك وعلق ساخرا: “أدفعلك ولا اشتريت الميكروباص؟”.

كما علقت الفنانة ايتن عامر على الصورة التي نشرها محمد رمضان كاتبة: “انت ملكش حل

كانت هذه تفاصيل خبر محمد رمضان يرد على خالد سرحان بصورة مركبة.. وايتن عامر تعلق “انت ملكش حل” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على نورت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.