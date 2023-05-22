شكرا لقرائتكم خبر عن يوسف ماجد الكدوانى يحتفل بليلة الحنة فى جو عائلى.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتفل الفنان يوسف نجل النجم ماجد الكدواني، بليلة الحنة على كارلا منصور، في جو عائلى، ونشر عدد من أصدقائه صورًا من ليلة الحنة عبر حساباتهم على إنستجرام، وظهر يوسف وخطوبته وهما يرقصان على أغنية "إيه اليوم الحلو ده" لأحمد سعد.

وشارك يوسف ماجد الكدوانى فى بطولة مسلسل وبينا ميعاد الذى تم عرضه فى شهر يناير الماضى، وهو بطولة شيرين رضا، صبري فواز، بسمة، مدحت صالح، وفاء صادق، خالد أنور، محمد سليمان، نادية رشاد، داليا شوقي والعديد من الوجوه الجديدة، وهو من تأليف وإخراج هاني كمال، وإنتاج الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وسمارت ميديا للمنتج إبراهيم حمودة، والإشراف على المحتوى الدرامي بالشركة المتحدة يسري الفخراني.

ودارت أحداث المسلسل عن تربية حسن لأبنائه على الديمقراطية فيما نشأت بنات نادية على الكبت والديكتاتورية، ومن توالى الحلقات تنشأ علاقة بين العائلين ويحدث بينهما مواقف عدائية مختلفة بين حسن ونادية، حتى يفاجأ بها رئيسة مجلس إدارة الشركة التى كان يتوقع رئاستها إضافة إلى المواقف التي تحدث بين أبنائهما في إطار إجتماعى لايت.







