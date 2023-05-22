شكرا لقرائتكم خبر عن 62 عامًا على عرض فيلم "النصاب".. جسد فريد شوقى دور التوأم وكان من تأليفه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تمر اليوم الإثنين، 62 عامًا على عرض فيلم "النصاب" للنجم الراحل فريد شوقى، وعرض في 22 مايو 1961، والفيلم قدمه فريد شوقى بدور التوأم وكان أيضًا من تأليفه.

والفيلم من بطولة فريد شوقى ونجوى فؤاد وعايدة هلال واستيفان روستى ومحمود المليجى وحسن فايق وتأليف فريد شوقى وإخراج نيازى مصطفى

لم يكن فريد شوقى فنان فقط، بل كتب العديد من الأفلام منها: النصاب الأسطى حسن، حميدو، المرأة كل شىء، جعلونى مجرما، المحتال، رصيف نمرة 5، كما قام بتأليف فيلمين إلا أنه لم يشارك فيهما وهما "كهرمانه، وكلهم أولادي" كما شارك في عدد من المسرحيات الحرامية، الدنيا لما تضحك، بداية و نهاية وكانت آخر مسرحياته شارع محمد على".

قام الفنان الراحل فريد شوقي بدور التؤام من خلال أحداث فيلم "النصاب" حيث كان أحدهما نصاب وشرير يعمل في تهريب الماس، أما الثانى فهو إنسان محترم رغم فقره الشديد،

الأول نصاب يطلب من شقيقه الذي يشبهه أن يحل محله في أعماله بعد أن يتعرض لمطاردات خصومه، الشقيقان أحدهما شرير يعمل فى تهريب الماس أما الثاني فهو إنسان محترم رغم فقره الشديد، ينجح الأخ الشرير أن يدخل أخاه إلى المستشفى الأمراض العقلية، لكنه يقرر إخراجه منها من أجل مخادعة بعض رجال العصابات.