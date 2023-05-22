شكرا لقرائتكم خبر عن جينيفر لورانس تخطف الأضواء فى مهرجان كان بحضورها Anatomy Of A Fall.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت السجادة الحمراء لمهرجان كان السينمائي حضور النجمة جينيفر لورانس، عرض الفيلم الفرنسي Anatomy Of A Fall، والفيلم الوثائقي Anatomy Of A Fall يُظهر تجارب النساء في ظل حكم طالبان.



جينيفر لورانس



جينيفر لورانس



جينيفر لورانس



جينيفر لورانس



جينيفر لورانس



جينيفر لورانس



جينيفر لورانس



جينيفر لورانس

وفي سياق متصل أعلنت إدارة مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، اختيار الفيلم المصري "عيسى" للمشاركة في مسابقة الفيلم القصير ضمن فعاليات الدورة الـ 45، التي من المقرر أن تنطلق خلال الفترة من 15 إلى 24 نوفمبر 2023 بدار الأوبرا المصرية.

والفيلم يُعرض لأول مرة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، عقب مشاركته في مسابقة أسبوع النقاد بمهرجان كان السينمائي الدولي، والفيلم من إخراج مراد مصطفي، ويقوم ببطولة الفيلم كيني مارسيلينو وكنزي محمد، مدير تصوير مصطفى الكاشف، مونتاج محمد ممدوح، سيناريو مراد مصطفى وسوسن يوسف، والفيلم إنتاج مصري فرنسى مشترك بين شركة بونانزا فيلمز للمنتجة سوسن يوسف والمنتجة الفرنسية مارجو لورييه وشركة ريد ستار وسي سينما وشيفت أستديوز وفيلم كلينك ويقوم بالتوزيع الدولى للفيلم شركة H264.

وتدور أحداث فيلم عيسى من خلال مهاجر إفريقي في مصر يبلغ من العمر 17 عاما، يحاول أن يسابق الوقت بعد حادث عنيف لإنقاذ أحبائه مهما كلفه الأمر.