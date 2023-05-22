شكرا لقرائتكم خبر عن محمد رياض: مصر رائدة في المسرح وانتظروا المهرجان القومي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - علق الفنان محمد رياض، على ما قاله الإعلامي عمرو أديب في برنامجه عن المسرح وريادة مصر، وقال رياض: عمرو أديب تحدث عن المسرح القومي ومسرح الطليعة الذي كان يقدم عروضًا رائعة تجذب الكثير من الشباب ومحبي الفن.

وقال رياض معلقا علي ما قاله أديب: إلي محبي المسرح انتظروا المهرجان القومي للمسرح المصري حيث يتنافس أربعون عرضًا مسرحيًا من كل مصر.

كانت قد أصدرت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، قرارًا بتكليف الفنان محمد رياض، برئاسة المهرجان القومي للمسرح المصري في دورته السادسة عشر لعام 2023.

وأعرب الفنان محمد رياض، عن سعادته بإسناده مهام تنظيم المهرجان القومي للمسرح المصري، في دورته السادسة عشرة، وأضاف إن هذه التكليف يُمثل له علامة مضيئة في مسيرته الفنية خاصة وإنه أحد أبناء المسرح المصري،وتتلمذ على يد أساتذته الكبار.

وأكد رياض أن المسرح يعد واجهة براقة للفنون ، ويمثل جزء من الريادة المصرية وقوتها الناعمة ،مبديًا تطلعاته، لتنظيم نسخة جديدة من المهرجان تليق بمكانة فن المسرح المصري وعراقته، وترضي طموحات جمهوره.

يذكر أن الفنان محمد رياض، من مواليد عام 1970 تخرج فى كلية العلوم جامعة القاهرة، ثم التحق بالمعهد العالي للفنون المسرحية وحصل على درجة البكالوريوس، تم اختياره عضوا باللجنة العليا للمهرجان القومي للمسرح في نسخته ال15 قدم أكثر من 150 عملا فنيا ما بين الدراما التلفزيونية والأعمال المسرحية والأفلام السينمائية حيث قدم في المسرح "الاخوة الأندال، البهلوانات، السلطان الحائر، حباك عوضين تامر، والحفلة التنكرية" وقدم للسينما "48 ساعة في اسرائيل، يوم الكرامة، حفل زفاف ، الإمبراطورة، العشق والدم.