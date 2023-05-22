شكرا لقرائتكم خبر عن المخرج محمد سامى: الدراما المصرية لن تندثر أبدًا.. دي بلد عادل إمام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتفى الخليج 365 بالمخرج محمد سامي وذلك بعد نجاح مسلسل "جعفر العمدة" في موسم رمضان 2023، حيث منح الكاتب الصحفي أكرم القصاص رئيس مجلسى إدارة وتحرير الخليج 365 المخرج محمد سامي درع تكريم الخليج 365.

وخلال الندوة الفنية، رد المخرج محمد سامى على سؤال أن الدراما المصرية بصفتها رقم واحد في المنطقة تواجه بعد التحديات من المنصات والدراما الخارجية.

وقال محمد سامى: "الحفاظ على جودة المحتوى وتطور المحتوى والدراما المصرية لن تندثر أبدًا لأن في حاجات تأسست والعالم يتبعها في الوطن العربى في دراما محترمة كتير الكويت ولبنان والأردن والسعودية وهما تأسسوا من زمان أن الدراما المصرية رقم واحد هي بلد الزعيم عادل إمام اعلموا أنها بلد أم كلثوم وعبد الحليم وعبد الوهاب ودائمًا هتبحث عن الدراما اللى اتربيت عليها مهما كان في تكنولوجيا ومنصات والدراما المصرية موجودة في المرتبة الأولى".

وشهدت ندوة التكريم حضور الكاتب الصحفي أكرم القصاص رئيس مجلسى إدارة وتحرير الخليج 365، والكاتبة الصحفية والناقدة علا الشافعي رئيس التحرير التنفيذي والمشرف على تلفزيون الخليج 365، وعلي الكشوطي رئيس قسم الفن، والزملاء بقسم الفن المخرج والكاتب الصحفي جمال عبد الناصر وعماد صفوت وسارة صلاح وزكي مكاوي ومصطفي القصبي ولميس محمد وأخرين.

مسلسل جعفر العمدة بطولة محمد رمضان، هالة صدقى، زينة، إيمان العاصى، مى كساب، منة فضالى، أحمد داش، منذر رياحنة، عصام السقا، فريدة سيف النصر، مجدى بدر، أحمد فهيم، فتوح أحمد سلوى عثمان، فريدة سيف النصر، جورى بكر، طارق النهرى، أحمد عبد الله، احسان الترك وضيف الشرف بيومى فؤاد، ومن تأليف وإخراج محمد سامى، وشارك فى السيناريو والحوار مهاب طارق وإنتاج شركة ميديا هب سعدى – جوهر.

تدور الأحداث فى إطار اجتماعى شعبى، حول جعفر العمدة (محمد رمضان) وهو في العقد الرابع من عمره، متزوج بـ3 سيدات، ويمتلك شركات للمقاولات ويدخل فى العديد من الصراعات سواء فى عمله أو بعيداً عن العمل، ثم يقابل خلال مشواره "عايدة" (زينة) ويتعرف عليها وتنشأ بينهما قصة مليئة بالمفاجآت، كما يعيش جعفر مأساة تستمر عدة سنوات بعد فقدان ابنه واختطافه من قِبل مجهولين، ولا يعرف إذا ما كان حيًا أو أصابه مكروه.