شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على رسالة نجلاء فتحى للنجمة نبيلة عبيد بسبب الراقصة والسياسى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عبرت النجمة نبيلة عبيد عن سعادتها بالرسالة التي أرسلتها لها النجمة نجلاء فتحي، حيث صورت نجلاء مقطع من فيلم "الراقصة والسياسي" من شاشة التليفزيون، وأرسلته لنبيلة عبيد معبرة عن سعادتها بمتابعة الفيلم.

ونشرت نبيلة عبيد رسالة نجلاء فتحي وكتبت: "مفيش أحلى من كده.. لما ألاقي الرسالة دي جايالي من النجمة الجميلة والصديقة العزيزة نجلاء فتحي يبقى يومي قد إيه سعيد.. شكرًا يا أحلى زهرة في حياتنا.. مساكم ورد وزهور".

عرض فيلم الراقصة والسياسى قبل 33 عامًا، ويعد الفيلم من أهم الأفلام السينمائية ومن أحد روائع إحسان عبد القدوس، وسيناريو وحيد حامد، ومن بطولة نبيلة عبيد وصلاح قابيل ومصطفى متولي ورشدي المهدي، تأليف إحسان عبد القدوس وسيناريو وحوار وحيد حامد وإخراج سمير سيف.

وتدور قصة الفيلم حول "سونيا سليم" راقصة شهيرة، تقرر فضح أمر أحد الوزراء والذى كانت تعرفه وامتنع عن دفع أجرها بعد اتفاقه معها وتهدده بنشر مذكراتها.