شكرا لقرائتكم خبر عن دورة مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية تحمل اسم المخرج الكبير خيرى بشارة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - صرح السينارست سيد فؤاد الجناري مؤسس ورئيس مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية أن الدورة الثالثة عشرة من مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية تحمل اسم المخرج الكبير خيري بشارة أحد مؤسسي تيار الواقعية الجديدة في السينما المصرية، وذلك لما قدمه من أفلام سينمائية روائية وتسجيلية مميزة تحمل أسلوبه الخاص في تقديم ملامح وهموم وأحلام الانسان المصري البسيط، وأصبحت أعماله إضافة كبيرة وجزء هام من صناعة السينما المصرية التي بلغت المائة والسبعة وعشرون عاماً من عمرها.

وأضاف فؤاد أنه في إطار هذا التكريم لبشارة سيصدر كتاب عنه وعن أعماله الفنية الروائية والتسجيلية، كما صرحت المخرجة عزة الحسيني مؤسس ومدير المهرجان أن الدورة الثالثة عشرة ستنطلق في الفترة من 19 إلى 25 أبريل 2024 وتم اختيار الموعد بعد التنسيق مع المهرجانات الإفريقية الهامة في القارة الإفريقية وخارجها.

وأكدت الحسيني أن تلك الدورة ستحتفي بالمخرجة السنغالية صافي فاي والتي رحلت عن عالمنا في مارس الماضي.. وهي أول مخرجة أفريقية قدمت أفلام في جنوب الصحراء واهتمت بالمرأة والفلاحين البسطاء في السنغال في إطار سينمائي حمل جودة وتميز كبيرين وقد كرمها مهرجان الأقصر في دورته السابقة، كما أكدت عزه الحسيني أن تكريم المخرجة الرائدة صافي فاي يتضمن إصدار كتاب حول تاريخها وأعمالها كما سيتم عرض عدد من أفلامها.

مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية تقيمه وتنظمه مؤسسة شباب الفنانين المستقلين وهو أول مهرجان تنظمة مؤسسة مدنية غير ربحية عام 2011 ويقام الآن طبقاً لقرار السيد رئيس مجلس الوزراء رقم 1238/2018 بدعم ورعاية من وزارة الثقافة وبدعم من وزارات السياحة والآثار (هيئة تنشيط السياحة) الخارجية – الشباب والرياضة وبالتعاون مع محافظة الأقصر ونقابة المهن السينمائية.