شكرا لقرائتكم خبر عن عزاء والد الفنان شريف حافظ بمسجد الشرطة بصلاح سالم.. غدًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الفنان شريف حافظ عن موعد عزاء والده، وكتب على صفحة التواصل الاجتماعى فيس بوك: عزاء والدى المهندس صابر حافظ غدًا الثلاثاء الموافق 23 مايو بمسجد الشرطة فى الدراسة صلاح سالم، قاعة الإيمان إنا لله وإنا إليه راجعون اسألكم الفاتحة والدعاء لأبى.





وشارك شريف حافظ، في مسلسل سره الباتع الذى عرض في رمضان الماضى، للمخرج خالد يوسف مأخوذ عن رواية للأديب الراحل يوسف إدريس، وهو بطولة عدد كبير من الفنانين أحمد فهمي، ريم مصطفى، أحمد السعدني، حنان مطاوع، حسين فهمي، نجلاء بدر، عمرو عبد الجليل، صلاح عبد الله، هالة صدقى، أحمد عبد العزيز أحمد وفيق".

وتدور الأحداث حول الشاب الذي يبحث عن سر مقام "السلطان حامد" الموجود في إحدى قرى الريف المصري، ويقوده البحث عن اللغز إلى وقت الحملة الفرنسية على مصر، ويُكتشف أن صاحب المقام لعب دورا هاما في مقاومة الاحتلال، حيث قام بقتل أحد قادة الجنود ولذلك أطلق الاحتلال حملة للقبض عليه خاصة أن له علامة مميزة وهي وشم عصفور على وجهه وأربع أصابع فقط في يده، ولكن يقع الجنود في ورطة عندما يقوم الشباب في القرى التي يهرب إليها بقطع إصبع من أصابعهم ورسم نفس الوش على وجوههم لتضليل الجنود والحفاظ على حياة "حامد".