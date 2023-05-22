شكرا لقرائتكم خبر عن بين العيدين.. نجمات الغناء يتجهن لـ"الفيديو كليب" بينهن سميرة سعيد وأنغام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يشهد الوسط الغنائى فى موسم بين عيد الفطر وعيد الأضحى، طرح الأغانى والألبومات، حيث يسعى كل مطرب لتقديم لون غنائى يتماشى مع أجواء الربيع والصيف، ولكن في هذا الموسم انتشرت ظاهرة اتجاه نجمات الغناء لطرح أغنياتهم على طريقة "الفيديو كليب"، ونكشفهم خلال هذا التقرير.

سميرة سعيد

طرحت الديفا سميرة سعيد أحدث أعمالها الغنائية المصورة على طريقة الفيديو كليب بعنوان "زعلنا من بعض" على موقع يوتيوب وجميع التطبيقات الموسيقية، ومحطات الراديو، والأغنية من كلمات رمضان محمد، وألحان محمد يحيى، وتوزيع موسيقى أمير محروس، وإخراج نضال هانى، وتعود الديفا من خلالها إلى نمط الأغنيات الطربية.

أنغام

طرحت النجمة أنغام، أحدث اغنياته بعنوان "سيبك أنت"، على موقع الفيديوهات "يوتيوب"، والتي صورتها على طريقة الفيديو كليب، والأغنية من كلمات أمير طعيمة، ألحان وليد سعد، توزيع مادي، والكليب من إخراج الكليب جمال عادل.

نادية مصطفى

طرحت الفنانة نادية مصطفى، أحدث أغنياتها بعنوان "يسلملى ذوقهم" على موقع الفيديوهات "يوتيوب"، والتي صورتها على طريقة الفيديو كليب، والأغنية من كلمات نور عبد الله وألحان مصطفى العسال وتوزيع الهامي دهيمة وأحمد حسام، والكليب من إخراج رودينا حاطوم.

بلقيس

طرحت المطربة بلقيس فتحى، أغنية بعنوان "عرفتوه" على موقع الفيديوهات "يوتيوب" والتي طرحتها على طريقة الفيديو كليب، والأغنية من كلمات الشاعر مشاري إبراهيم وألحان الملحن عبد العزيز الويس وتوزيع الموزع على المتروك، والكليب من إخراج دان حداد.

هبة طوجى

طرحت المطربة اللبنانية هبة طوجى أغنيتها الجديدة بعد سنين باللهجة المصرية، من خلال حسابها الرسمي على موقع الفيديوهات يوتيوب، وهى من كلمات الشاعر نور الدين محمد وألحان نيس، وتوزيع موسيقى لأسامة الرحبانى وجورج قسيس، وميكس ألأكسندر ميساكيان، وتم تصويرها على طريقة الفيديو كليب فى لبنان مع المخرجة ليلى كنعان.